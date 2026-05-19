Einer Studie zufolge hat Ludwigshafen das beste Trinkwasser bundesweit. Thomas Mösl und Rainer Barchet von den Technischen Werken (TWL) erklären, warum das so ist.

Kommt nicht jeden Tag davor, dass Ludwigshafen bundesweit von der Spitze grüßt: Herr Mösl, inwiefern hat Sie die Nachricht überrascht, dass die Stadt bei der Trinkwasser-Qualität dermaßen blendend abschneidet?

Mösl: Der Bericht selbst kam tatsächlich überraschend, weil wir ihn vorher nicht kannten. Ich habe davon in der RHEINPFALZ gelesen. Die gute Qualität unseres Trinkwassers überrascht uns hingegen nicht – wir wussten das.

Trinken Sie selbst Leitungswasser?

Mösl: Ja, gern – und am liebsten still aus dem Hahn.

Barchet: Selbstverständlich.

Woher kommt das Ludwigshafener Trinkwasser?

Barchet: Aus zwei Gebieten: Parkinsel und Maudacher Bruch. Für die Ludwigshafener haben wir in den Wasserwerken ein Speichervolumen von 15.000 Kubikmeter auf der Parkinsel, 16.000 sind es in Maudach. Unsere Brunnen fördern aus 40 bis 400 Meter unter dem Gelände. Zwischen 20 und 40 Meter unter Gelände befindet sich eine Tonschicht, die das Grundwasser vor Oberflächenwasser schützt. Auf der Parkinsel beginnen die Brunnen erst bei 150 Metern Tiefe mit der Gewinnung. Entgegen zahlreicher Annahmen – wegen der Nähe zum Fluss – gelangt kein Tropfen Rheinwasser in die Gewinnung.

Warum schneidet Ludwigshafen so gut ab?

Mösl: Wir liegen im Oberrheingraben, gespeist aus Odenwald und Haardt/Pfälzerwald. Das Grundwasser hat je nach Fließweg eine Verweildauer von 1000 bis zu 25.000 Jahren. Damals gab es keine industriellen oder landwirtschaftlichen Einträge. Klassische Probleme wie Schwermetalle, Nitrat oder PFAS, also per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, auch „Ewigkeitschemikalien“ genannt, die kaum abbaubar sind und im Verdacht stehen, krebserregend oder fruchtbarkeitsgefährdend zu sein, haben wir daher nicht. Sie kommen durch vielfältige Anwendungen, zum Beispiel Teflon, überall vor, vor allem in Oberfläc0henwässern. Würden wir Rheinuferfiltrat nutzen, hätten wir PFAS im Rohwasser. Man kann filtern, aber das ist aufwendig und teuer.

Frisch gezapftes Wasser. Foto: Kunz

Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen den Stadtteilen?

Barchet: Nahezu keine. Auf der Parkinsel ist das Wasser etwas härter und mit mehr Kalzium versetzt, im Maudacher Bruch etwas weicher. Schadstoffe sind nicht nachweisbar.

Wie sehr leidet die Qualität von Trinkwasser darunter, wenn Rohre in älteren Häusern nicht den modernen Standards entsprechen?

Mösl: Probleme im Wasser entstehen häufig durch eine vernachlässigte Instandhaltung im Haus. Bleileitungen zum Beispiel sind zwar verboten, können aber in alten Gebäuden noch vorhanden sein. Wie beim Auto gilt: Regelmäßige Wartung ist wichtig. Ablagerungen in alten Leitungen relativieren vieles. Dennoch beeinträchtigt das in den seltensten Fällen die Wasserqualität gravierend.

Im Alltag ist es aber schon ratsam, morgens das Wasser erst mal etwas laufen zu lassen, bevor man es trinkt, oder?

Mösl: Ja. Man sollte jedenfalls nicht gleich den ersten Schluck aus dem Hahn nehmen. Wie bei abgestandenem Mineralwasser können sich leicht Verkeimungen bilden. Für gesunde Menschen ist das in der Regel aber ungefährlich.

Viele Verbraucher in der Stadt klagen über den hohen Kalkgehalt des Wassers. Zurecht?

Barchet: Das ist immer die Gretchenfrage. Fakt ist: Wir liefern natürliches Grundwasser. Härte bedeutet Kalzium und Magnesium – lebensnotwendige Mineralstoffe. Destilliertes Wasser wäre gesundheitsschädlich bis tödlich. Ab etwa 20 Grad deutscher Härte denkt man über zentrale Enthärtung nach. Wir liegen bei etwa 10 Grad deutscher Härte im Maudacher Bruch und 14 Grad auf der Parkinsel. Enthärtung ersetzt häufig Calzium durch Natrium – optisch schön, gesundheitlich fragwürdig. Kalk kann zudem als Schutzschicht in neuen Leitungen wirken. Mit Kalk kann und muss man hier leben – allein der Gesundheit wegen. Eine Kaffeemaschine ist schnell entkalkt, eine Armatur rasch gereinigt.

Braucht es Haushaltsfilter oder Remineralisierung, um das Wasser irgendwie aufzubereiten?

Mösl: In Ludwigshafen: nein. Wir empfehlen das nicht, das ist ehrlich gesagt reine Geldmacherei.

Ist Ludwigshafener Leitungswasser gesünder als abgefülltes Mineralwasser im Getränkemarkt?

Barchet: Weder gesünder noch schlechter. Mineralwasser kann höhere Mineralstoffgehalte haben, das ist aber keine Qualitätsfrage.

Mösl: Nach der Mineral- und Tafelwasserverordnung gilt Wasser mit über 1000 Milligramm Mineralstoffen pro Liter als Mineralwasser. Welche Mineralstoffe enthalten sind, beeinflusst den Geschmack. Das ist also letztlich eine Geschmackssache, da geht es nicht um gut oder schlecht.

Hier fand das Interview statt: TWL-Zentrale in der Ludwigshafener Innenstadt. Foto: Steffen Gierescher

Wie definiert sich Trinkwasser in Deutschland?

Barchet: Das ist ganz simpel Wasser, das der Trinkwasserverordnung entspricht. Sie ist für uns die Bibel. Mineral- und Tafelwässer unterliegen der Mineral- und Tafelwasserverordnung. Behandlungsverfahren sind dort strikt geregelt. Ein Beispiel: Herkömmliches Tafelwasser wird technisch „gebaut“, indem reines Wasser mit Mineralien versetzt und karbonisiert wird. Unser Rat: Wasserhahn aufdrehen – unser Leitungswasser ist erstklassig.

Steuerungswarte für die Einspeisung des Wassers ins Netz. Foto: Kunz

Der Index des Unternehmens Langwater nennt eine durchschnittliche Ausschöpfung der Grenzwerte von nur fünf Prozent in Ludwigshafen. Wie stellen Sie die niedrigen Werte, die Qualität und die Versorgung sicher?

Barchet: Wir kennen die genaue Berechnung der Studie nicht. Was ich aber sagen kann: Unsere Qualität sichern wir über umfangreiche Analytik mit dem akkreditierten Lebensmittellabor Institut Kuhlmann aus Ludwigshafen. Die Ergebnisse veröffentlichen wir laufend. Dafür geben wir jährlich 200.000 Euro aus. Viele Parameter liegen unter der Nachweisgrenze, etwa Pestizide, PFAS oder Quecksilber.

Mösl: Resilienz ist zentral. Wir betreiben insgesamt rund 30 Tiefbrunnen. Jährlich müssen im Schnitt zwei bis drei Brunnen neu gebaut oder überbohrt werden – je nach Maßnahme verschlingt das 600.000 bis eine Million Euro pro Brunnen. Im Sommer fahren wir – wie erwähnt – hohe Spitzen, dann müsse alle Brunnen ihre volle Leistung bringen.

Filterhaus im Wasserwerk. Foto: Kunz

In welchem Zustand ist das Ludwigshafener Leitungsnetz?

Mösl: Wir betreiben hier 515 Kilometer. Das Netz wird laufend gepflegt und bei Bedarf erneuert. Dazu gehören Spülungen, Richtungswechsel zur Partikelentfernung und der Austausch alter Leitungen. Das ist eine zentrale Daueraufgabe der TWL Netze. Auf unserer Homepage stehen die aktuellen Untersuchungsergebnisse. Für Fragen sind wir immer telefonisch erreichbar.

Wie hoch ist der jährliche Wasserverbrauch in der Stadt?

Barchet: Er liegt – wetterabhängig – bei zehn bis elf Millionen Kubikmeter im Jahr. Zum Vergleich: Was etwa Gerolsteiner Mineralwasser in einem Jahr absetzt, fördern wir in ein paar Wochen. Wenn unsere umgerechnet jährlich zwölf Milliarden Liter Wasser in Flaschen gefüllt würden, wären das etwa eine Milliarde Wasserkästen. Gestapelt ergebe das eine Höhe von 330.000 Kilometern. Das entspricht in etwa der Entfernung von der Erde zum Mond. Das ist schon gewaltig. Und Mannheim hat sogar den doppelten Jahresverbrauch. Durchschnittlich speisen wir in Ludwigshafen 32.000 Kubikmeter Wasser pro Tag ein, in sommerlichen Spitzen 43.000 bis 45.000 Kubikmeter. Pro-Kopf sind das etwa 50 Kubikmeter, also 50.000 Liter im Jahr.

Das ist eine ganze Menge.

Barchet: Ja, ist es. In Ludwigshafen werden die Durchschnittswerte pro Einwohner allerdings durch Einpendler, wie Schüler und Beschäftigte, etwas verfälscht. Tagsüber gehen wir – bei einer Einwohnerzahl von rund 180.000 Menschen – davon aus, das sich tatsächlich 210.000 bis 220.000 Menschen in der Stadt aufhalten. Realistisch betrachtet liegen wir beim Pro-Kopf-Verbrauch ungefähr im Bundesmittel von etwa 121 bis 126 Litern am Tag.

Hört sich immer noch nach viel an. Ist Wasserknappheit ein Thema?

Mösl: Nein. Sparsamkeit ist dennoch sinnvoll: Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassen. Und Duschen ist – je nach Dauer – mit einem Verbrauch von 30 bis 40 Litern viel sparsamer als ein Vollbad, das rund 200 Liter verbraucht.

Zulaufrohr vom Tiefbrunnen zum Filterhaus im Wasserwerk auf der Parkinsel. Foto: Kunz

Wie machen sich Großereignisse wie die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft im Wasserverbrauch bemerkbar?

Barchet: Bei deutschen Spielen in der K.o.-Runde verdoppelt sich in Ludwigshafen etwa drei Minuten nach Halbzeitpfiff der Bedarf – vor allem durch Toilettenspülungen. Unsere drehzahlgeregelten Netzpumpen gleichen das aber aus. Nach etwa zehn Minuten normalisiert sich die Lage wieder. Klar ist aber auch: Wenn wirklich jeder in Ludwigshafen jeden Wasserhahn zum gleichen Zeitpunkt aufdrehen würden, würde unser Netz dies nicht abdecken können. Aber ein so hoher Gleichzeitigkeitsfaktor von nahezu 100 Prozent tritt in der Realität nicht auf, nur in abgeschwächtem Maß und dann nur in kurzen Phasen – wie eben bei Pinkelpausen in der Halbzeit während deutscher Endrundenspiele bei Fußballturnieren. Das haben wir aber im Griff.

Welche spürbaren Auswirkungen hat der Klimawandel?

Mösl: Längere Trockenphasen verstärken natürlich die Sommerspitzen. Wir arbeiten schon länger mit zehn Versorgern der Vorderpfalz an einer Machbarkeitsstudie für ein Grundlast-Wasserwerk, initiiert durch die Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd im Rahmen des Wasserversorgungsplans. Ziele sind, eine 20-prozentige stabile Grundlast in ein Verbundnetz einzuspeisen, die Kompensation eines Werkausfalls bei einem Partner in der Region sowie die bessere Spitzenabdeckung.

Um flexibler zu sein und besser reagieren zu können?

Barchet: Genau. Die Studie soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Voraussichtlicher Standort ist der Bereich Waldsee. Es soll die Grundwasserbegleitströmung des Rheins genutzt werden, was jedoch eine aufwendigere Aufbereitung nötig macht. Das Werk soll ganzjährig gleichmäßig laufen, um Hygieneprobleme zu vermeiden und flächendeckend eine ausgewogene Versorgung zu garantieren.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Nachbarversorgern?

Barchet: Sehr gut. Es gibt Notverbundleitungen, etwa nach Frankenthal: Fällt dort das Werk aus, öffnet sich automatisch ein Schieber, und Ludwigshafen übernimmt. Eine weitere Notverbundleitung gibt es in Richtung Neuhofen

Hackerangriffe auf IT-Systeme der Verwaltungen kennt man. Wie schützen Sie die Wasser-Infrastruktur gegen mögliche Attacken?

Barchet: Mit umfassendem Objektschutz, einer Zugangssicherung und Videoüberwachung. Die Prozessleittechnik läuft in getrennten Netzen, es werden keine Daten über frei zugängliche Netze übertragen. Die IT- und Prozesswelten sind strikt separiert.

Wie ist Ihr ganz persönlicher Blick auf die kostbare Ressource Wasser?

Barchet: Unser täglicher Betrieb funktioniert – Sorgen macht mir eher die Zukunftsperspektive, der Blick auf globale Auswirkungen, die Folgen des Klimawandels oder die zunehmende Migration durch Wassermangel.

Mösl: Ich schätze die hohen Standards in Deutschland. Das ist ein gewisser Luxus, das vergessen viele. In zahlreichen Ländern ist Leitungswasser knapp, chloriert oder weniger hochwertig – hier können wir es überall völlig bedenkenlos trinken. Das sollte mehr Wertschätzung erfahren.

Finanziell steht Ludwigshafen das Wasser bis zum Hals – hört man häufiger. Redewendungen mit Wasser gibt es reichlich, welche mögen Sie denn?

Mösl: „Da fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter“ – verbunden mit „Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Ich finde: Grundsätzlich sollte man nicht in Aktionismus verfallen, sondern stets überlegt entscheiden.

Hat die am 21. Mai beginnende Freibadsaison spürbare Effekte auf den Wasserverbrauch?

Barchet: Nein. Das Füllen der Becken ist im Verhältnis zur täglichen Netzeinspeisung marginal. Wenn man so will: Peanuts verglichen mit unserem Gesamtvolumen.

Gibt’s denn nun Sekt oder Selters bei den TWL zur Feier der sehr guten Bewertung?

Mösl: Wir freuen uns über das Ergebnis, bleiben aber bescheiden. Wer uns besucht, bekommt ein Glas Wasser.

Zur Person: Thomas Mösl und Rainer Barchet

Thomas Mösl (64): Der in Burglengenfeld bei Regensburg geborene Bayer ist technischer Vorstand der TWL AG und seit über zehn Jahren im Unternehmen. Er wohnt mit seiner Frau in Mannheim-Seckenheim.

Rainer Barchet (59): Er ist Fachbereichsleiter Wasserwerke und seit 28 Jahren bei den TWL. Barchet ist in Ludwigshafen geboren und lebt in Edigheim.

Zur Sache I: Kennzahlen für Ludwigshafen

Wasserabgabe: rund 10,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr

Tagesspitze 2025: 45.614 Kubikmeter

Netzlänge: 514,6 Kilometer

Hausanschlüsse: 28.579

Zähler/Letztverbraucher: 49.973

Brunnen: Insgesamt 30, davon Parkinsel 11 und Maudach 19

Gewinnungstiefe: Parkinsel – 150 bis 400 Meter unter Gelände; Maudach – 40 bis 320 Meter unter Gelände.

TWL AG/TWL Netze beschäftigen rund 700 Mitarbeiter, 17 davon arbeiten im Bereich Wassererzeugung.

Zur Sache II: Jährliche Wasserabgabe

So setzte sich der jährliche Pro-Kopf-Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe in Deutschland prozentual im Jahr 2023 zusammen (Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)

36 Prozent: Körperpflege (Baden, Duschen)

27 Prozent: Toilettenspülung

12 Prozent: Wäsche waschen

9 Prozent: Anteil Kleingewerbe

6 Prozent: Geschirrspülen

6 Prozent: Raumreinigung, Autopflege, Garten

4 Prozent: Essen, Trinken