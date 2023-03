Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erhöhen zum 1. April die Verbrauchs- und Grundpreise für Trinkwasser. Grund dafür sind nach Angaben des Energieversorgers die gestiegenen Betriebskosten für die Gewinnung und Aufbereitung des Grundwassers. Das Unternehmen habe in den Vormonaten mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sämtliche Kosten für die Sparte Wasser analysiert. Hierzu zählen neben steigenden Energie- und Betriebsstoffkosten auch gestiegene Löhne und Preise bei Dienstleistern. Die letzte Preiserhöhung gab es am 1. Januar 2013. „Nach einer Analyse aller unserer in den Trinkwasserpreis einfließenden Kosten müssen wir leider die Preise für Trinkwasser anheben“, sagt Dieter Feid als kaufmännischer TWL-Vorstand. „Wir haben uns diese Entscheidung keineswegs leicht gemacht. Wir müssen aber mit unseren Preisen in der Lage sein, kostendeckend zu arbeiten, weiterhin in die Trinkwasserqualität und -netze investieren zu können und die stetig steigenden Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen.“ Die neuen Verbrauchs- und Grundpreise für Trinkwasser wurden gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen festgelegt, das die ordnungsgemäße Wasserpreiskalkulation bestätigt hat. Der Verbrauchspreis wird zum 1. April von derzeit 1,92 Euro brutto (1,79 Euro netto) pro Kubikmeter auf 2,05 Euro brutto (1,92 Euro netto) pro Kubikmeter angehoben. Der Verbrauchspreis erhöht sich somit um 0,13 Euro pro Kubikmeter. Das entspricht einer prozentualen Erhöhung von knapp sieben Prozent. Auch der Grundpreis für den Wasserzähler steigt, je nach Größe des Zählers fällt die Preiserhöhung unterschiedlich aus.

Beispiel Vierpersonenhaushalt in einer Wohnung

Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt in einer Wohnung bedeutet dies laut den TWL: Der jährliche Grundpreis eines Wasserzählers in einer durchschnittlichen Wohnung mit einem Wasserzähler der Größe 2,5, also einem Durchfluss von zweieinhalb Kubikmetern in der Stunde, erhöht sich von 65,11 Euro brutto (60,85 Euro netto) auf 112,50 Euro brutto (105,14 Euro netto). Der Preis für 150 Kubikmeter Trinkwasser erhöht sich von 288 Euro brutto (268,50 Euro netto) auf 307,50 Euro brutto (288 Euro netto). Insgesamt erhöht sich damit der Preis für Trinkwasser in diesem Haushalt bei einem Jahresverbrauch von 150 Kubikmetern Trinkwasser von 353,11 Euro brutto (329,25 Euro netto) auf 420,00 Euro brutto (393,14 Euro netto). Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung von knapp 19 Prozent beziehungsweise monatlich 5,57 Euro brutto.

Beispiel Vierpersonenhaushalt/Zweifamilienhaus

Der jährliche Grundpreis eines Wasserzählers in einem durchschnittlichen Zweifamilienhaus mit einem Wasserzähler der Größe 4, also einem Durchfluss von vier Kubikmetern in der Stunde, erhöht sich von 72,74 Euro brutto (67,98 Euro netto) auf 180 Euro brutto (168,22 Euro netto). Der Preis für 300 Kubikmeter Trinkwasser erhöht sich von 576 Euro brutto (537 Euro netto) auf 615 Euro brutto (576 Euro netto). Insgesamt erhöht sich damit der Preis für Trinkwasser in diesem Beispiel bei einem Jahresverbrauch von 300 Kubikmetern Trinkwasser von 648,74 Euro brutto (604,98 Euro netto) auf insgesamt 795 Euro brutto (744,22 Euro netto). Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung von 22,5 Prozent beziehungsweise monatlich 12,19 Euro brutto, pro Familie im Zweifamilienhaus also rund 6,10 Euro brutto monatlich.

Die monatlichen Abschläge der Kunden ändern sich laut den TWL nicht automatisch. Die TWL werden die höheren Kosten mit der Jahresverbrauchsabrechnung in Rechnung stellen. Auf Wunsch passen die TWL die Abschläge an. Kunden, die sich bereits im TWL-Kundenportal angemeldet haben, können die Abschläge in diesem Portal selbst ändern. Das Portal finden Kunden auf der Webseite unter „Mein twl“.