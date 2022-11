Wegen gestiegener Netzentgelte und Beschaffungskosten im Jahr 2022, erhöhen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zum 1. Januar 2023 die Strom- und Erdgaspreise. „Das bedauern wir sehr, denn wir wissen, dass diese Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger sehr belastend sind“, sagt Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der TWL AG. Beim Strom wird der Verbrauchspreis in der Grundversorgung „Der Flexible“ zum 1. Januar von derzeit 29,20 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) auf 35,51 Cent netto (42,26 Cent brutto) steigen. Der Grundpreis erhöht sich laut TWL um 14 Euro netto im Jahr auf dann insgesamt 125,55 Euro netto (149,40 Euro brutto). Der Verbrauchspreis für Erdgas steigt nach TWL-Angaben in der Grundversorgung für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 18.000 kWh im Jahr von 11,10 Cent netto pro kWh auf 13,91 Cent netto (14,88 Cent brutto). Der Grundpreis in der Grundversorgung steigt um 19,50 Euro netto auf dann insgesamt 179,50 Euro netto (192,07 Euro brutto) pro Jahr.