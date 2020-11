Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erhöhen zum 1. Januar die Erdgas-Preise. Das hat der Energieversorger mitgeteilt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit „Änderungen, die ab 2021 durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft treten“. Die Preise seien seit 2017 konstant geblieben, teilen die TWL mit. Durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz ergäben sich jetzt aber Mehrkosten, die zur Preiserhöhung führten. Konkret steigt der Preis laut TWL um netto 0,46 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Den aktuellen Preis beispielsweise für den Tarif „Der Flexible“ geben die TWL mit (netto) 7,61 Cent pro Kilowattstunde an, beim Tarif „Der Gelassene“ sind es derzeit (netto) 5,82 Cent pro Kilowattstunde. Alle Kunden würden per Brief über die Preiserhöhung informiert. Weitere Informationen unter www.twl.de.