Stromkunden der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) müssen ab April mehr bezahlen. Das hat das Versorgungsunternehmen am Montag angekündigt. Die TWL begründen die Preiserhöhung mit „gestiegenen Großhandelspreisen und Netznutzungsentgelten“. Den TWL zufolge steigt der Verbrauchspreis bei den Tarifen „Der Flexible“, „Der Flexible Tag und Nacht“ und „Der Flexible Nachtspeicher“ um 0,63 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Der Grundpreis bleibe unverändert. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr müsse mit monatlichen Mehrkosten von etwa 1,83 Euro rechnen, so die TWL. Deren Kaufmännischer Vorstand Dieter Feid erklärt: „Seit April 2020 haben wir trotz gestiegener Großhandelspreise und Netzentgelte den Strompreis in der Grund- und Ersatzversorgung stabil gehalten. Diese veränderte Kostensituation müssen wir jedoch in unseren Preisen abbilden, wie es viele Versorger schon vor uns getan haben. Deshalb wird die Anpassung ab April 2021 notwendig.“ Laut TWL werden die Kunden schriftlich über die Preiserhöhung informiert. Wer damit nicht einverstanden sei, habe ein Sonderkündigungsrecht zum 1. April. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0800/1122700 sowie im Netz unter www.twl.de.