Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) führen von Dienstag, 10. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 12. März, eine Probebohrung auf dem Hauptfriedhof durch. Der regionale Energieversorger bohrt vor dem Krematorium 90 Meter tief in das Erdreich, um die thermischen Eigenschaften des Untergrunds zu untersuchen. Die gewonnenen Daten wollen die TWL für die Planung künftiger Erdwärmesonden und Wärmeerzeugungsanlagen in diesem Teil von Ludwigshafen nutzen, wie das Unternehmen mitteilt. Mit Erdwärmesonden könne natürliche Wärme aus dem Erdreich gewonnen und für die Wärmeversorgung genutzt werden – was eine nachhaltige Alternative zu fossilen Energieträgern sei. Während der Bohrarbeiten könne es zu Lärmentwicklungen kommen.