Arbeiten an Gasversorgungsleitung in der Rheinstraße in Oppau kündigen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) an. Die Bauarbeiter rücken demnach am kommenden Dienstag, 9. Juli, für die Gashochdruckleitung in der Rheinstraße an. Die Leitung verläuft bis zum Großen Katzenpfad.

Aufgrund des Leitungsverlaufs ist es laut TWL notwendig, ein Fackelrohr auf einem Feld an der Froschlache zu stellen. Es dient dazu, überschüssiges Gas kontrolliert abbrennen zu lassen. Dabei handele es sich um eine Routinemaßnahme. Eine Gefahr für die Bürger bestehe nicht.

Die Bauarbeiten beginnen um 7 Uhr und dauern voraussichtlich bis 16 Uhr an. An der Ecke von Großpartstraße/Bastenhorstweg kann es durch das Fackelrohr zu einem Feuerschein kommen. Die Feuerwehr und die Polizei sind über die Arbeiten aber informiert, so die TWL, die Anwohner sind nicht betroffen.