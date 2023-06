Von 13. bis 16. Juni führt die TWL Netze GmbH Arbeiten an einer Gashochdruck- und Gasmitteldruckleitung in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Hemshof) durch. Wegen des Leitungsverlaufs ist es hierfür notwendig, ein Fackelrohr in der Dessauer Straße, Ecke Von-der-Tann-Straße, zu stellen. In ihm wird kontrolliert überschüssiges Gas abgebrannt. Es könne zu Feuerschein kommen. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass in der näheren Umgebung Gasgeruch auftrete. Eine Gefahr für die Bürger bestehe nicht, versichern die TWL. Es handele sich um eine Routinemaßnahme, so der Energieversorger. Die Leitungsarbeiten beginnen jeweils um 7 Uhr und dauern bis 16 Uhr an. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen und die betroffenen Anwohner informiert worden. Die Gasversorgung der Kunden der Technischen Werke werde nicht beeinträchtigt.