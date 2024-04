Die TWL Netze GmbH arbeitet nach eigenen Angaben von Mittwoch, 17. April, bis Freitag, 19. April, an einer Gashochdruckleitung in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Hemshof). Routinemäßig werde dabei ein sogenanntes Fackelrohr in der Sumgaitallee, Ecke Haveringallee, gestellt. Die Leitungsarbeiten beginnen jeweils um 7 Uhr und dauern bis 16 Uhr. Innerhalb der Baumaßnahme werde in der Sumgaitallee, Ecke Haveringallee, überschüssiges Gas über ein Fackelrohr kontrolliert abgebrannt. Dabei könne es zu einem Feuerschein kommen. Zudem sei es möglich, dass in der näheren Umgebung Gasgeruch auftritt. Eine Gefahr für die Bürger bestehe dadurch nicht. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen, Anwohner informiert worden. TWL-Kunden hätten keine Beeinträchtigungen zu befürchten, so der Energieversorger.