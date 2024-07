Um eine zuverlässige Fernwärmeversorgung zu gewährleisten, beginnt die Firma Diringer & Scheidel im Auftrag der TWL Netze GmbH am Donnerstag, 18. Juli, mit der Um- und Neuverlegung der Fernwärmeleitung im Kopenhagener Weg in der Pfingstweide. Hierfür muss laut TWL die Straße von Hausnummer 21 bis Hausnummer 28 für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt werden. Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei haben weiterhin Zufahrtsrecht. Die geänderte Verkehrsführung wird entsprechend ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober an. Die betroffenen Anwohner wurden vorab informiert.