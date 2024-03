Die TWL Netze GmbH arbeitet am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. März, an der Gasversorgungsleitung im Bastenhorstweg in Friesenheim. Im Zuge der Arbeiten wird überschüssiges Gas über ein sogenanntes Fackelrohr kontrolliert abgebrannt. Dabei kann es zu einem Feuerschein kommen. Zudem ist es möglich, dass in der näheren Umgebung ein leichter Gasgeruch auftritt. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wurden laut TWL getroffen. Eine Gefahr für die Bürger bestehe durch die Leitungsarbeiten nicht. Die Gasversorgung der TWL-Kunden wird nicht beeinträchtigt. Die TWL Netze bittet um Verständnis.