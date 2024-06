Zum vierten Mal in Folge erhalten die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) und zwei ihrer Tochterunternehmen das Zertifikat zum „Audit Beruf und Familie“, das von der Hertie-Stiftung initiiert wurde. Mit der Auszeichnung werde die familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik der TWL gewürdigt. Während eines Festakts in Berlin nahmen Torbjörn Kartes, Bereichsleiter Personal bei den TWL, und Olga Kerkmann, Strategisches Personalmanagement, das Zertifikat entgegen. Kartes sagte bei der Verleihung an die TWL und die beiden Töchter TWL Netze GmbH und TWL Metering GmbH: „Wir freuen uns sehr und sind stolz, bereits zum vierten Mal für unsere nachhaltige Personalpolitik gewürdigt zu werden.“ Die TWL erhielten das Zertifikat, das von der „Beruf und Familie Service GmbH“ vergeben wird, erstmals 2014. Bewertet werden Arbeitszeit, Arbeitsort, Personalentwicklung und Service für Familien sowie die Berücksichtigung individueller Lebensumstände der Mitarbeiter, heißt es in einer Mitteilung.

Familien- und Berufsleben zu vereinbaren, stelle viele Arbeitnehmer vor große Herausforderungen. „Deshalb hat das Thema für uns hohe Priorität. Auch bei der Gewinnung von Fachkräften spielt dieser Aspekt eine große Rolle“, betonen die TWL-Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl. Die Angebote reichten von Qualifizierungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, flexiblen Arbeitszeiten über Eltern-Kind-Büros und Pflege-Guides bis hin zu Homeoffice-Konzepten. Zusätzlich gebe es ein betriebliches Gesundheitsmanagement.