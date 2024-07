Die TWL-KOM GmbH wird künftig vollumfänglich dem Konzern der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) angehören. Nach eigenen Angaben haben sich die TWL mit der Pfalzkom GmbH – einem Unternehmen der Pfalzwerke-Gruppe – darauf geeinigt, deren Anteile an TWL-KOM in Höhe von 40 Prozent zu übernehmen. Das Bundeskartellamt habe hierzu am 24. Juli die Freigabe erteilt. TWL-KOM wird damit zur hundertprozentigen TWL-Tochter.

TWL-KOM ist seit über 20 Jahren am Markt, beschäftigt in Ludwigshafen rund 100 Mitarbeiter und ist auf die Bereitstellung von 360-Grad-IT-Lösungen spezialisiert. Die beiden Vorstände der künftigen Alleingesellschafterin TWL AG, Dieter Feid und Thomas Mösl, sehen in der Übernahme von TWL-KOM einen weiteren Schritt, um den TWL-Konzern für die Zukunft gut aufzustellen: „In Zeiten zunehmender Digitalisierung sind die Leistungen von TWL-KOM als führender IT-Lösungsanbieter in der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus wichtig.“ Aufgrund der anhaltenden Megatrends digitale Transformation, erhöhte Datenspeicherung und -analyse sowie Cybersicherheit und Datenschutz sähen die TWL auch künftig einen erhöhten Bedarf an sicherer und effizienter Datacenter-Infrastruktur und erwarteten ein langfristiges Wachstum bei TWL-KOM und somit eine deutliche Stärkung des TWL-Konzerns, erklären Mösl und Feid die Übernahme der Anteile.

Die Pfalzkom GmbH hatte sich im Jahr 2003 mit 40 Prozent an der TWL-KOM beteiligt. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat das Unternehmen entschieden, die Minderheitsbeteiligung an der TWL-KOM nicht fortzuführen und die Anteile an den langjährigen Partner TWL zu verkaufen.