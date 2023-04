Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Stimmung ist negativ“, sagt Nikola Sorda. Der Mannschaftskapitän des TV Hochdorf vermisst nicht nur das gemeinsame Training, sondern beklagt auch ungleiche Voraussetzungen in der Dritten Handball-Liga durch unterschiedliche Auslegungen des Lockdowns in den Bundesländern. Für Vereinschef Christian Deller ist klar: „Ich gehe nicht davon aus, dass am 9. Januar wieder gespielt werden kann.“ Diesen Termin peilt der Deutsche Handballbund für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs an.

Ende Oktober. Genauer zum Abschlusstraining vor der Partie gegen den SV 64 Zweibrücken, hat TVH-Trainer Björn Friedrich seine Truppe das letzte Mal komplett um sich. Seither