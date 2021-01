Der SWR überträgt am Sonntag, 31. Januar, 10.15 Uhr, einen evangelischen Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum in der Pfingstweide. Unter dem Motto „Immer noch alles anders“ fragt Pfarrer Paul Metzger, was Sicherheit gibt in dunklen Zeiten und angesichts von Fake News und Verschwörungstheorien. Was macht an diesem letzten Sonntag der Weihnachtszeit die kommenden Wochen hell? Schon vor 2000 Jahren gab es Verschwörungstheorien, und auch die ersten Christen hatten das Problem, richtig von falsch zu unterscheiden. Metzger geht vom vorgeschriebenen Predigttext (2. Petrus 1,16-19) aus und versucht, das Gefühl zu beschreiben, das Sicherheit und Hoffnung geben kann. Es äußert sich – so die These des Pfarrers – in „Gänsehaut-Momenten“. Aus der Pfingstweide und aus der Region haben Menschen Gedanken und Wünsche geschickt, die in alle Teile des Gottesdienstes eingeflossen sind. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von Heike Lehmann (Gesang) und Timo Benß (Orgel). Besucher im Gemeindezentrum sind bei der Liveübertragung nicht vorgesehen.