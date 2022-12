Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen und Vereine. Auch in diesem Jahr ist die RHEINPFALZ wieder mit im Boot und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 31: Mit dem Gesetz in Konflikt geraten, suchtkrank und überfordert, verhalf das Blaue Kreuz Ludwigshafen Herrn A. aus Ludwigshafen durch regelmäßige begleitete Beschäftigung im Verein zu einem strukturiertem Tagesablauf. Mit Freude und Beharrlichkeit bekam er so auch seinen Suchtmittelkonsum in den Griff. Das Blaue Kreuz erhält für seine Arbeit Mittel aus der „Aktion 72“.

Fall 32: Das Caritaswerk Ludwigshafen half einer psychisch erkrankten Frau, die nach einem Umzug neue elektronische Geräte für die medizinische Versorgung ihrer minderjährigen Tochter benötigte. Dabei wartete die Frau auf einen Platz in der ambulanten Tagespflege. Durch die schnelle Hilfe wurde der Stress der Erkrankten etwas reduziert und trug somit zu ihrer Stabilisierung bei. Durch die Übernahme der Kosten aus Mitteln der „Aktion 72“ war für diese Frau der Neufang etwas leichter.

Fall 33: Für eine Bewohnerin eines Pflegeheims bezahlte der Betreuungsverein der Diakonie einem Zuschuss zum Lebensunterhalt von 50 Euro. Wegen Verzögerungen seitens der Sozialleistungsträger musste die Frau über einen längeren Zeitraum ganz ohne Geldleistungen auskommen. Diesem Notstand wurde mit Mitteln aus der „Aktion 72“ unbürokratisch abgeholfen.

Fall 34: Johannes, 22, kam mit einer geistigen Behinderung zur Welt. Bereits als Jugendlicher begann er auf dem Reiterhof der Kinderhilfe mit dem Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung. Auf dem Pferd kann er sowohl seine Wahrnehmungsfähigkeit als auch seine Motorik schulen. In seiner Reitgruppe wurde er von Anfang an freundlich aufgenommen und integriert. Auch das Pferd begegnet seinem Reiter freundlich und vorurteilsfrei und ermöglicht eine wohltuende emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier. Das Angebot wird unter anderem aus Mitteln der „Aktion 72“ finanziert.

Fall 35: Mit 60,24 Euro aus der „Aktion 72“ erreichte die Ökumenische Fördergemeinschaft für einen Bewohner der Kropsburgstraße bei seiner Krankenkasse die Befreiung von Zusatzzahlungen für das komplette Jahr 2023. Der Beitrag musste auf einen Schlag überwiesen werden, was der Mann aus eigenen Mitteln nicht hätte leisten können.

Fall 36: In der Senioren-Tagespflege Senta wünschten sich die Gäste und Mitarbeiter einen neuen Fernseher, der eine bessere technische Ausstattung hat, zum Beispiel zum Spielen. Mit dem Geld der „Aktion 72“ ermöglichte die Ökumenische Sozialstation diesen Wunsch.

Die Spendenliste

10 Euro: Ilse Löbs, Judith Clemens, Doris Müller; 20: Susanne Thiel, Gisela Franz, Carola Rüger, Bärbel Klinner; 22,22: Klaus Schwab, 25: Mathilde u. Heinrich Defren, Brigitte u. Manfred Gundel, Felicitas Daum, Marion Schinke, Hannelore u. Dieter Lüneburger; 30: Andrea Neumann, Annelore Schulmerig, Judith u. Michael Cuyle, Iris u. Jürgen Armbruster, Irmtrud Diener, Rosemarie Nagel, Rosemarie Skuballa, Petra u. Heinz Kahlert, Martha Schmitt, Monika u. Waldemar Neumann; 40: Gudrun Klarhöfer, Jutta u. Iswin Welsch; 50: Gertrud u. Ewald Schmidt, Irmtraud Fürst, Sigrun u. Harald Neunzling, Winfried Höll, Familie Ziegler u. Stamer, Angelika u. Waldemar Olschewski, Gabriele Eser, Alois Meisberger, Ilse Hatzenbühler, Irene u. Klaus Hack, Martina u. Herbert Bender, Renate Amberger, Liane u. Andreas Müller, Doris u. Karlheinz Kohl, Petra Schwind, Rolf Würth, Ilse Förster, Gabriele u. Gerd Fleck, Doris u. Otto Hildebrand, Monika u. Thomas Scherer, Nicole u. Markus Seidl, Birgit u. Paul Nägele, Margot u. Rudolf Hessler, Heidrun u. Gerhard Hettinger, Gerline u. Hans-Jürgen Klein, Rainer u. Margita Kugler, Helga u. Werner Pinno, Martina Florschütz-Ertin, Uwe Heilemann, Sonja u. Roland Zeugner, Renate u. Michael Egner, Christa u. Reinhold Janson, Monika u. Bernhard Krämer, Ilona Rheinschild; 55: Anni Braun, 60: Jutta u. Günter Skolut; 70: Karl Gropp, Marcell Magin; 80: Fam. Hollborn; 100: Brigitte Vondung, Petra Völker, Luitgard Riedel, Helmtrud Diefenbach, Felicitas önig, Ursula u. Wolfgang Haubrich, Harald Hagen, Elke Vehreschild-Ernst, Frank Arnold, Helga u. Wolfgang Pankewitz, Iris u. Rainer Strubel, Konrad Vonnekold, Horst Mayer, Ursula Herding, Ursula u. Wilhelm Beisel, Matthias Hetzel, Waltraud Münzel-Mohler, Sabine Lipfert, Vannessa Belafi, Claudia u. Gerhard Münch, Renate Pausch, Heide Brandeis u. Rolf Sperber, Bernhard Render, Mirjana u. Hartmut Weller, 150: Rita u. Edmund Schmitt, Markus Kirsch, Beate u. Berthold Krug, 200: Silvia Alter, Elke u. Hans-Peter Neumann, Dorothea u. Carsten Thiem, Bettina u. Andreas Schneider, Renate Wüst, 227: Birgit u.d Andreas Steiner; 250: Iris u. Axel Volkmer, Sabine u. Peter Bisson; 300: Gabriele Mohr, Eleonore u. Peter Hefner, 500: Daniela u. Matthias Kreibich, Elisabeth Bumiller.

Zwischenstand: 83.101,19 Euro

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.