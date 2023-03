Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tusem Essen ist in der Zweiten Bundesliga derzeit in der Erfolgsspur. Mit dem fünften Sieg in Folge kletterte das Team auf Platz acht und will diesen Aufwärtstrend auch beim Gastspiel (Montag, 19 Uhr, Eberhalle) in Ludwigshafen fortsetzen.

Es ist die Rückkehr in die Vergangenheit. Michael Hegemann kann sich noch gut an die hitzigen Spiele gegen die TSG Friesenheim erinnern. „Es waren immer Partien auf Biegen und Brechen“, sagt