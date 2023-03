Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Altrip hat sein erstes Aufstiegsspiel zur Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen den TuS Niederkirchen 3:1 (1:0) gewonnen. Es ist zunächst einmal ein Etappensieg, der am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Rückspiel in Niederkirchen vergoldet werden kann. Ein Unentschieden reicht den Altripern zum ersehnten Sprung in die A-Klasse.

Doch auch für den Verlierer der Relegation gibt es noch eine Möglichkeit aufzusteigen. Wenn der TuS Mechtersheim II den Sprung in die Bezirksliga schafft, wird ein zusätzlicher Platz