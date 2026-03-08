Der TuS Altrip feiert einen Start nach Maß in das Pflichtspieljahr 2026.

Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen den Ludwigshafener SC konnte die Elf von Trainer Dirk Warnecker auch das Derby gegen den BSC Oppau deutlich mit 3:0 für sich entschieden und blieb damit im siebten Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Dabei startet die Partie mit einer Offensivaktion der Gäste.

Der BSC kann einen Fehlpass von Altrip-Torhüter Benjamin Keller nicht nutzen und spielt seinen ersten Angriff unsauber zu Ende (6.). Nach zwölf Minuten verpassen die Gastgeber dann durch Nicolas Lamberty, der freistehend vor BSC-Torwart Jan Bückermann vergibt, die Führung. Auch Oppau meldet sich offensiv nochmals durch Leon Böhl und Luca Secci an, die jeweils zu Abschlüssen kommen.

Altrip übernimmt

Daraufhin kippt das Spiel immer mehr zu Gunsten der Altriper, die große Ballbesitzvorteile aufweisen und durch Andelo Srzentic, der leicht verzieht, die Führung verpassen. Direkt im Anschluss kommt Altrip gleich zu einer doppelten Gelegenheit im Sechzehner: Andelo Srzentic verpasst es, selbst abzuschließen und findet mit seiner Hereingabe dann keinen Abnehmer mehr.

Für Oppau kommt Luca Secci nicht mehr an einen gefährlichen Ball in die Tiefe heran (32.) und scheitert nur wenig später an der TuS-Abwehr. Sein Abschluss überwindet Altrip-Keeper Benjamin Keller, wird dann aber noch auf der Linie geklärt (33.). Dennoch werden vor allem die Gastgeber mit zunehmendem Spielverlauf gefährlicher und gehen kurz vor der Halbzeit nach einem Konter durch Lucas Buhl in Front

Buhl verwandelt

Zuvor wurde ein Abschluss von Julian Bleßmann abgefälscht, den Buhl dann aus mittiger Position verwandeln konnte. Der BSC verpasste die direkte Antwort: Leon Böhl scheitert erneut, sein Abschluss wird noch zur Ecke geklärt. Im zweiten Abschnitt dreht der formstarke TuS Altrip dann auf und drückt den BSC Oppau in die eigene Hälfte.

Die Gäste haben kaum noch Entlastung. Julius Augustin nimmt einen Abpraller direkt, den die BSC-Abwehr noch abfälschen kann (52.). Die Partie flacht daraufhin etwas ab, der BSC setzt einen letzten offensiven Akzent, als Kapitän Christoph Jakob frei zum Kopfball kommt (64.), bleibt ansonsten aber blass

Baghtani erhöht

Der TuS Altrip dreht vor allem gegen Ende – nach Einwechslungen von Tuan Wiegmann und Aminullah Baghlani – noch einmal auf. Verdientermaßen erhöht die Heimmannschaft durch Aminullah Baghlani, der von der rechten Strafraumkante trifft, auf 2:0 (77.). Julian Bleßmann bekommt seinen Abschluss im Anschluss für Altrip nicht mehr auf das Tor (81.).

Aminullah Baghlani verpasst dann den Doppelpack, sein Linksschuss trifft nur den Pfosten (83.). Den sehenswertesten Treffer des Tages erzielt dann Tuan Wiegmann, der sich im Duell mit Lars von Bohr behauptet und souverän links unten zum auch in der Höhe mittlerweile verdienten 3:0 erhöht. „Es war ein schweres Spiel auf einem schweren Platz, aber am Ende ein hochverdienter Sieg“, ordnet Altrip-Coach Dirk Warnecker die Partie ein.

„Wir haben eine hohe Qualität durch Wechsel in die Partie gebracht. Unsere gute Kadertiefe hat uns heute zum Erfolg verholfen. Ich bin sehr zufrieden, vor allem dass wir den dritten Sieg in Folge ohne Gegentor feiern können“ , führt er weiter aus. Der BSC tritt nach dem Überraschungserfolg gegen Jockgrim dagegen weiter auf der Stelle und kann die rote Laterne nicht abgeben.