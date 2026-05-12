Die reinen Zahlen waren beeindruckend. 228 Reiter mit 591 Starts waren am Wochenende beim Dressur- und Springturnier des Fahr- und Reitvereins Neuhofen am Start.

„Wir sind ein ganz normales regionales Reitturnier“, erklärte Turnierleiterin Dagmar Kottwitz. „Frag die Dagmar“ – bei der größten Einzelveranstaltung liefen die Fäden bei der zweiten Vorsitzenden des Veranstaltervereins zusammen. Der Vereinsvorsitzende Paul Blickensdörfer hatte hingegen noch eine weit verantwortungsvollere Position inne. „Er ist der Küchenchef“, erklärte Kottitz lachend.

Sie hatte das Sagen auf den beiden Turnierplätzen für Dressur- und Springreiter. Und hier lief, im Vergleich zu den Vorjahren, wirklich alles glatt. „Der Regen hat uns in diesem Jahr verschont.“ In den Vorjahren waren während des Turniers oft genug Wolkenbrüche über der Region und dem Turnierplatz niedergegangen. Eigentlich kein Problem: „Unser Platz hält das aus. Der Untergrund ist stabil.“ Das gelte zwar auch, wenn Pfützen auf dem Geläuf einen rutschigeren Untergrund suggerieren, aber Pferd und Reiter fühlen sich trotzdem wohler, wenn vorab lediglich Traktoren mit Wasserbehältern den Boden auf dem großen Freiplatz bewässern. „Vor allem sieht man dann hinterher nicht aus wie nach einem Schlammbad“, erklärte Kottwitz.

Klasse-L-Turnier mit Siegerrunde

Im Vorjahr waren zahlreiche Reiterinnen und Reiter dieser optischen Täuschung erlegen, quittierten Verweigerungen und Disqualifikationen. Zumindest gefühlt kamen in diesem Jahr deutlich mehr Paare zumindest bis zum Ende durch den Parcours. Das galt zumindest für die Springreiter. Auf dem Dressurplatz nebenan hatten Pferd und Reiter auch im Vorjahr lediglich Probleme in Sachen Reinigung. Die Prüfungen an sich waren davon nicht betroffen.

In der Einordnung des Turniers habe man sich hingegen an den Vorjahren orientiert. Ein Klasse L-Turnier mit Siegerrunde, gewonnen hat Jacqueline Meffert-Kühn auf Katjana vom RFV Biblis, war das höchste der Gefühle. „Höhere M-Prüfungen sind immer eine Frage der Sponsoren“, so Kottwitz. Und die Zeiten, dass Reiterinnen und Reiter vom benachbarten Maimarktturnier im Anschluss noch nach Neuhofen gekommen sind, seien schließlich schon lange vorbei. „Für höhere Turniere müsste wahrscheinlich der Boden erneuert werden.“ Aber der sei für regionale Turniere schließlich noch gut genug. „Mit Pflege und Bewässerung haben wir für die angebotenen Klassen überhaupt keine Probleme.“

„Future Kids“ im Fokus

Und viel wichtiger als das „Höher-Schneller-Weiter“ war der Turnierleiterin ohnehin die Kategorie „Future Kids“, also die Qualifikation für Einsteiger und Nachwuchsreiter: „Hier qualifiziert man sich für weitere und vielleicht auch größere Turniere.“ Neuhofen will damit die erste Stufe auf dem Schritt zu großen Reitsportturnieren sein. Dafür legt sich der Verein gewaltig ins Zeug. „Wir haben rund 200 Mitglieder. Rund 50 davon sind rund um das Turnier im Einsatz.“ Die beiden Vorstände Paul Blickensdörfer am Grill und Dagmar Kollwitz als Turnierleiterin noch gar nicht mit eingerechnet.

Umso mehr freuten sich die beiden über Erfolge für den eigenen Verein in Springen und Dressur. „Wir hatten wieder einige goldenen Schleifchen“, so Kottwitz diplomatisch, um auch wirklich niemanden zu vergessen. Erfolge in den großen Prüfungen waren allerdings nicht dabei. Und trotzdem sprach sie letztlich von einem großen Erfolg. Und das nicht nur, weil der Regen in diesem Jahr wirklich erst kurz nach dem Abbau einsetzte.