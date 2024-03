Der traditionelle Turnwettkampf der Ludwigshafener Grundschulen hat mit einem veränderten Konzept so viele Teilnehmer wie noch nie an den Start gebracht. Die Übungen enthielten lediglich noch turnerische Elemente. Eine Mischung, die am Dienstag ganz offensichtlich ankam. 19 der 24 Grundschulen beteiligten sich.

Sandra Staat war nervös. Die Schulsportfachberaterin der Ludwigshafener Grundschulen hatte auch allen Grund dafür. Der Wettkampf war für sie und ihren Kollegen Jörg Streb echtes Neuland. „Niemand hat die Übungen vorher gekannt, konnte deshalb auch nicht gezielt trainieren“, erklärte Staat. Nach der Vorführung gab es für die Schüler nur jeweils fünf Minuten zum „Einturnen“, also zum Kennenlernen der Übungen, bei denen nur die „Barrenkehre“ Ähnlichkeiten mit einer Turnübung hatte.

Der Anfang des Turnfests war noch wie gewohnt, denn nachdem endlich alle Schulen in der Heinrich-Ries-Halle versammelt waren, wurde sich erst einmal gemeinsam aufgewärmt. Das Verletzungsrisiko muss schließlich auch dann minimiert werden, wenn die Übungen nur noch „Elemente mit turnerischen Fertigkeiten“ enthalten. Erst dann ging es an die zehn Gerätestationen.

Viele Neuerungen

Die hießen bei der Neuauflage überraschend anders. Statt „Sprung“, „Reck“ oder „Ringe“ hießen die Übungen in diesem Jahr „Bank unterkrabbeln“, „Sprungbrett-Weitsprung“, „Hindernisbalken“ oder „Armkraft“, „Beinkraft“ und „Matte tragen“. „Mit diesen Übungen werden auch die Schulen abgeholt, die bislang nicht am Turnwettkampf teilgenommen haben“, erläuterte Staat. Tatsächlich hatten sich im Vorjahr gerade einmal noch fünf der 24 Schulen an dem traditionsreichen Wettbewerb beteiligt. Mit der Beschränkung auf Grundlagenübungen für Schnellkraft, Körperspannung, Stützkraft, Sprungkraft oder auch Teamwork konnten sich auch Schulen beteiligen, bei denen Turnen im Sportunterricht keine übergeordnete Rolle spielt.

Neu war außerdem das Wertungssystem. Die Schulen bewerteten sich gegenseitig. Gezählt wurden beispielsweise korrekt ausgeführte Seilsprünge in einer Zeitspanne. „Die Übungen sind so angelegt, dass sie von allen Schulen absolviert werden können“, sagte Staat. Auch von Schulen, die möglicherweise bei traditionellen Turnübungen schon auf Grund der Ausstattung normalerweise Nachteile hätten.

Keine Verlierer mehr

Aber nicht nur die Übungen waren neu. Auch das Wertungssystem setzte weniger auf den Wettkampf, sondern mehr aufs Mitmachen. Die ersten sechs Schulriegen erhielten die Urkunde in Gold und außerdem eine kleine Medaille als Erinnerung. Die sieben nächsten Schulstaffeln bekamen die Urkunde in Silber, und für alle anderen gab’s immerhin noch Bronzeurkunden. Verlierer gab es also nicht.

Sandra Staat und Jörg Streb waren auf alle Fälle vom Erfolg des Turnwettbewerbs begeistert. „Jetzt ist hier für jedes Kind etwas dabei.“ Vielleicht kann das Grundschulturnen so im kommenden Jahr eine noch größere Teilnehmerzahl erreichen.