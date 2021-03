Unbekannte haben laut Polizei die Außenbestuhlung und das Terrassenmöbel am Turmrestaurant im Ebertpark gestohlen. Entwendet wurde das Mobiliar zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Insgesamt wurden 24 komplette Terrassensets, bestehend aus jeweils einem Tisch, einer Bank und zwei Stühlen, gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. Wegen der großen Menge an gestohlenen Möbeln müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug, einem Lkw oder Transporter, angerückt sein, so die Polizei.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen am oder im Ebertpark gesehen? Hinweise nimmt sie Telefon 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.