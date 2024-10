Vorerst bleibt unklar, warum Anatol Elert das Turmrestaurant im Ebertpark als Pächter vorzeitig aufgibt. „Derzeit sind wir noch nicht bereit, eine offizielle Aussage zu den Hintergründen zu machen. Sobald wir bereit sind, werden wir uns direkt mit einer entsprechenden Mitteilung an unsere Gäste wenden“, erklärt Geschäftsführer Elert schriftlich auf eine RHEINPFALZ-Anfrage.

Am Dienstag hatte die Wohnungsbaugesellschaft GAG als Gebäudeeigentümerin die RHEINPFALZ-Information bestätigt, dass es im Turmrestaurant einen Pächterwechsel geben wird. Die GAG hatte die Immobilie 2010 für vier Millionen Euro saniert. Der bisherige Restaurant-Betreiber Anatol Elert habe bis 31. Dezember um einen Auflösungsvertrag gebeten. Laut GAG gibt es bereits einen neuen Interessenten, mit dem „intensive Gespräche“ laufen. Details und Namen will die GAG derzeit nicht nennen. Das Ziel sei eine Wiedereröffnung Mitte 2025 in Abhängigkeit vom Umfang der Modernisierung der Räume. Der damals 41-jährige Elert hatte das Turmrestaurant – ausgestattet mit einem Zehn-Jahresvertrag – Ende 2015 übernommen. Der vormalige Pächter Thomas Mutschler (ab Mai 2011) war mit seinem eher hochpreisigen Konzept gescheitert.