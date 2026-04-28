Bis zu 100 Arbeiter sind seit Anfang April am ehemaligen „Leoso“ in Ludwigshafen im Einsatz. Bald soll das neue Hotel eröffnen. Ein Besuch auf einer riesigen Baustelle.

Zwängt man sich durch eine schmale Lücke des hausumschließenden Metallzauns und betritt durch die offenen Glastüren den geräumigen Eingangsbereich des ehemaligen „Leoso“, dann hört man ihn schon telefonieren. Diesmal geht’s um die beiden Aufzüge – am anderen Ende der Leitung ist die Herstellerfirma. Die Lifte können derzeit nicht von den Handwerkern genutzt werden. Der eine Lastenaufzug reicht nicht. Wolfgang Riehl will, dass sich das ändert.

Der 60-Jährige läuft in einem ehemaligen Konferenzsaal auf und ab. An den Wänden hängen Pläne. Und Riehl hängt ständig am Handy – ist permanent unter Strom, weil täglich tausende Dinge zu klären sind und das Chaos in der Immobilie koordiniert werden muss. Riehl ist dennoch auffallend gut gelaunt. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben sogar schon Buchungsanfragen“, berichtet der Bad Dürkheimer – und ist überzeugt: „Wir werden das neue Hotel im vierten Quartal dieses Jahres eröffnen.“

„Keine Überraschungen“

Ein ehrgeiziges Ziel, denn die Sanierung hat erst Anfang April begonnen – und es gibt wirklich sehr viel zu tun. Die Fassade muss renoviert, die komplette Elektrik ausgetauscht, die Heizung erneuert werden. 200 Fenster müssen ersetzt werden und sollen überall elektrische Rollläden erhalten.

Was Riehl mit Blick auf die Großbaustelle zuversichtlich stimmt, auf der mehr als ein halbes Dutzend Unternehmen parallel beschäftigt ist: „Es gab keine Überraschungen.“ Heißt: Die Schäden in der bereits Ende 2024 geschlossenen Herberge sind zwar erheblich, wovon in Fluren aufgestellte Kübel zeugen, in denen das von der Decke tropfende Wasser aufgefangen wird. Leitungsschächte liegen offen, der Putz bröckelt. Aber das bewege sich alles im Rahmen der Analyse aus den Voruntersuchungen. Die Reaktionen nach der ersten Berichterstattung seien zudem durchweg positiv gewesen – auch mit Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) habe er bereits telefoniert und ihn zum Ortstermin eingeladen, so Riehl.

Kümmert sich jetzt um die Sanierung und übernimmt danach die Rolle des Geschäftsführers: Wolfgang Riehl (60), hier an der früheren Rezeption. Er wohnt in Bad Dürkheim. Foto: Steffen Gierescher Insgesamt wird eine Dachfläche von 3000 Quadratmetern abgedichtet. Es sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Foto: Steffen Gierescher Im Nebengebäude soll möglichst wieder Gastronomie einziehen. Foto: Steffen Gierescher Weil das Dach undicht ist, wurden in manchen Fluren Behälter aufgestellt. um das Wasser aufzufangen. Foto: Steffen Gierescher Vor dem Eingang: Gerüst für die Fassadensanierung. Foto: Steffen Gierescher Noch verwüstet: ehemaliger Personalraum. Foto: Steffen Gierescher Im sechsten Stock entsteht aktuell ein Musterzimmer. 196 Zimmer soll das neue Hotel haben. Foto: Steffen Gierescher Blick aus einem der oberen Stockwerke auf Hauptbahnhof und Pylonbrücke. Foto: Steffen Gierescher Blick in ein ehemaliges Zimmer, gut erhaltene Möbel sollen aufgearbeitet und wieder eingesetzt werden. Foto: Steffen Gierescher Blick durch eine Glastür am Eingangsbereich. Foto: Steffen Gierescher Hier geht’s zu einem ehemaligen Konferenzraum. Foto: Steffen Gierescher Sanierungsbedarf gibt’s auch noch im WC. Foto: Steffen Gierescher Altes Hinweisschild im Foyer. Foto: Steffen Gierescher Über insgesamt 1000 Quadratmeter groß sind die Flurbereiche – ohne Eingangsfoyer. Foto: Steffen Gierescher Vor dem Gebäude stehen Container bereit. Foto: Steffen Gierescher Blick vom Hauptbahnhof auf das „Leoso“-Hotel. Foto: Steffen Gierescher Altes Konzertplakat in einem der Flure. Foto: Steffen Gierescher Blick von einem Balkon auf den Vorplatz des Hauptbahnhofs. Foto: Steffen Gierescher In diesem ehemaligen Konferenzraum wickelt Wolfgang Riehl seine Geschäfte ab. Foto: Steffen Gierescher Januar 2025: Protest gegen die Schließung des „Leoso“. Foto: Steffen Gierescher Parkplätze vor dem Hotel. Foto: Steffen Gierescher Foto 1 von 21

Selbst das sieben mal 14 Meter große Schwimmbecken im ersten Untergeschoss sei dicht und werde an eine Schwimm-, Reha- und Bewegungsschule für Kinder vermietet. Und die Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen laufe exzellent, betont Riehl. Dass alle aus der Rhein-Neckar-Region stammen, kein Anfahrtsweg weiter als 60 Kilometer sei, ist ihm wegen der Wertschöpfung vor Ort wichtig. „Ein paar Millionen Euro“ werde der neue Eigentümer, der noch anonym agiert, investieren – mehr will Riehl nicht zu den Kosten sagen.

Griffiger Name fehlt noch

Ein griffiger Name für das neue Hotel als Keimzelle für eine bundesweite Kette wird noch gesucht, der bisherige sei nach der Pleite des „Leoso“ (früher Best Western und Ramada) verbrannt, findet Riehl. Zwölf bis 14 Arbeitsplätze sollen in Ludwigshafen entstehen, sagt er zum Stammpersonal, Aufgaben aber auch an Fremdfirmen vergeben werden.

Momentan werden alle Dächer des Gebäudes abgedichtet, insgesamt eine Fläche von 3000 Quadratmetern. Auf dem Hauptdach wird der Kies abgesaugt – es soll mit Photovoltaikanlagen bestückt werden.

Pächter für Gastronomie gesucht

Im obersten, sechsten Stock des Gebäudes wird aktuell ein Musterzimmer vorbereitet – von dort bietet sich ein großartiger Ausblick auf den Hauptbahnhof und die Pylonbrücke.

Das kleine Nebengebäude, in dem früher eine Pizzeria war, ist entkernt. Dort soll möglichst wieder Gastronomie einziehen. „Ein Restaurant- oder Bäckerei-Betreiber mit einem stimmigen Konzept“, präzisiert Riehl. Nach einem Pächter werde noch gesucht – 80 bis 100 Sitzplätze drinnen und weitere 150 draußen stünden ihm zur Verfügung, so Riehl.

Promis von Maffay bis Hallervorden

Die Großküche soll von einem Caterer übernommen, gut erhaltenes Mobiliar aufgearbeitet und – wo es stimmig ist und passt – in die Einrichtung integriert werden. Wie eventuell auch alte Konzertplakate, die noch an einigen Wänden hängen. Früher sind in dem Hotel am Hauptbahnhof viele Promis vor ihrem Auftritt in der Eberthalle abgestiegen – von Peter Maffay bis Dieter Hallervorden. Im Foyer kann sich Riehl eine Art historische Ecke mit Gästebucheinträgen vorstellen, um an die Geschichte des Hauses (Baujahr 1973) mit seinen über 190 Zimmern zu erinnern.

Demo vor dem Haupteingang

Die jüngere Geschichte des „Leoso“ sorgte vor allem für Negativ-Schlagzeilen. Mitte Januar 2025 demonstrierten mehr als ein Dutzend Mitarbeiter am Haupteingang, weil ihre Löhne nicht gezahlt wurden, 23 verloren ihren Job. Gewerkschafter sprachen von einem Skandal, die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Anfangsverdachts einer Insolvenzverschleppung. Wochen zuvor kappten die Technischen Werke Strom- und Wasserzufuhr, weil Rechnungen nicht beglichen wurden. Die Außenstände betrugen über 70.000 Euro.

Nach zwei dubiosen Geschäftsführerwechseln wurde der Betrieb an die Wand gefahren. Die Verantwortlichen tauchten ab. Die Zukunft des Hauses wurde zum Politikum. Nach der Pleite soll nun ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Am 1. Januar wechselte das Gebäude den Besitzer. Neuer Eigentümer ist ein international tätiges Immobilienunternehmen, das in Deutschland eine eigene Gesellschaft gründen und eine sogenannte Budget-Hotel-Kette etablieren will, wie deren Sprecher Leo Morozov erklärt. Das heißt: Ein Hotel vornehmlich für Geschäftsreisende zu günstigen Preisen, das aber auch den Bustourismus im Blick hat.

„Liquide und absolut seriös“

Zum Kaufpreis schweigt der 55-Jährige bisher ebenso wie zu den künftigen Preisen für die 28-Quadratmeter-Standard-Zimmer. Morozov sagt: „Ludwigshafen soll zu unserem Referenzprojekt werden. Wir wollen hier langfristig investieren, arbeiten eng mit der Stadt zusammen und glauben an diesen Standort.“ Nach weiteren Standorten werde bereits Ausschau gehalten. Der Ludwigshafener Betreiber Wolfgang Riehl ist seit Jahrzehnten in der Hotelbranche tätig und kennt die Region. Er soll den Basisstandort in der Pasadenaallee 4 aufbauen und später die Geschäftsführung der Budget-Hotel-Kette übernehmen. Vom Investor, der im Hintergrund die Fäden zieht, ist Riehl überzeugt. Dieser sei „liquide und absolut seriös“.

Bisheriger Eigentümer der Immobilie war die Ignatz Bubis Hotelbesitz Ludwigshafen GmbH & Co. KG. Sie gehört zur Leoso-Unternehmensgruppe mit Sitz in Köln, die in Leverkusen ein zweites Haus betreibt. Laut ihrem Geschäftsführer Maximilian L. Kremer hat die Bubis GmbH die Immobilie in einer eigenen Betriebsgesellschaft, der HBG Hotelbetriebs GmbH Ludwigshafen, 20 Jahre lang erfolgreich geführt – bis zur Übernahme im Jahr 2024 durch die neuen Geschäftsführer, die Kremer für die Pleite verantwortlich macht.

In wenigen Monaten wird ein neues Kapitel der Hotel-Geschichte aufgeschlagen.