Bei einem Treffen der Auto-Tuning-Szene auf dem Globus-Parkplatz in Oggersheim hat die Polizei am Sonntag an 14 Fahrzeugen illegale Veränderungen entdeckt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt unmittelbar untersagt, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten untersuchten insgesamt 70 Fahrzeuge. Das Treffen war gewerblich organisiert und bei den Behörden angemeldet. Neben Rasern und Teilnehmern an illegalen Rennen beschäftigt sich die Polizei regelmäßig auch mit Autobesitzern, die verbotene Veränderungen an ihren Fahrzeugen vornehmen. Solche Umbauten an Fahrzeugen sind laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium in der Regel eine Ordnungswidrigkeit. Es könne aber soweit gehen, dass die Betriebserlaubnis für einen Wagen erlischt und es sichergestellt wird. Das Thema werde auch bei der Aus- und Fortbildung von Polizisten berücksichtigt, betont das Ministerium. So biete die Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn pro Jahr mehrere Fortbildungen an, die jeweils mit Großkontrollen endeten.

Enge Zusammenarbeit der Polizei

In Sachen Auto-Poser-Szene arbeitet die Polizei in den Nachbarstädten Mannheim und Ludwigshafen mittlerweile eng zusammen. Bei Kontrollen fallen meist nicht in den Papieren eingetragene Tieferlegungen von Wagen, veränderte Auspuffanlagen oder nicht rechtmäßige Folierungen von Scheiben auf. Mit den Veränderungen an den Auspuffanlagen wollen sogenannte Poser eine höhere Lautstärke erreichen und Aufmerksamkeit auf ihre Autos ziehen. Tuner sind Autoenthusiasten, die im Rahmen der geltenden Regeln ihrem Hobby nachgehen, dem Individualisieren von Serienfahrzeugen mit zulässigem Zubehör, so der Verband der Automobil Tuner (VDAT), der davor warnt, alle Autofans über einen Kamm zu scheren.