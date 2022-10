Der amtierenden Deutschen Meister TSV Ludwigshafen ist erfolgreich in die neue Saison der Prellball-Bundesliga gestartet.

In Waiblingen traten die Ludwigshafener in der Besetzung der letzten Saison an und konnten alle Spiele gewinnen. Auch wenn einiges beim TSV noch nicht rund lief, gab es zunächst ein 43:31 gegen den TV Freiburg St. Georgen. Im zweiten Spiel gegen den TV Zeilhard sprang ein knapper 29:25-Erfolg heraus. Es folgten ein 44:22 gegen den TV Rieschweiler, ein 38:28 gegen den SV Weiler, ein 41:26 gegen den TV Freiburg Herden und ein 35:26 gegen den VFL Waiblingen 1. Es wird dieses Jahr eine Dreifachrunde gespielt, da zwei Mannschaften nicht mehr mitspielen. Der nächste Spieltag findet am 9. November in Ludwigshafen statt. Auch die Deutsche Meisterschaft ist am ersten Aprilwochenende in Ludwigshafen.