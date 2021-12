Armin Fuchs, der langjährige Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der TSG 1881 Friesenheim, hat am 24. Dezember seinen 80. Geburtstag gefeiert. 2005 hat Fuchs das Amt des Vorsitzenden vom verstorbenen Günter Braun übernommen und bekleidet seitdem ein Vorstandsamt bei der TSG. Den von seinem Vorgänger begonnenen Bau der Dreifeldsporthalle hat Fuchs erfolgreich beendet und im Anschluss die Festlichkeiten zum 125. Vereinsjubiläum 2006 koordiniert. In seine Amtszeit als Vorsitzender fallen auch die größten Erfolge der Eulen-Handballmannschaft in der Nachkriegszeit, die Aufstiege in die Handball-Bundesliga 2010, 2014 und 2017. Seit 2019 ist Fuchs stellvertretender Vorsitzender der TSG Friesenheim.

„Urgestein der TSG“

„Wenn jemand schon als Kind auf dem TSG-Vereinsgelände im Sandkasten gespielt hat, in jungen Jahren in den Verein eingetreten ist, über alle Jugendmannschaften bis hin zu den Aktiven und den Alten Herren Handball gespielt hat und für so viele Jahre Verantwortung im Ehrenamt übernommen hat, kann man mit Fug und Recht von einem TSG-Urgestein sprechen“, würdigt TSG-Ehrenvorsitzender Herbert Fürst den Einsatz von Armin Fuchs für die TSG.

Der amtierende Vereinsvorsitzende Yann Fürst ergänzt: „Armin Fuchs ist für die TSG Friesenheim eine tragende Säule. Er ist jede Woche viele Stunden für den Verein aktiv. Seine Arbeit ist im wahrsten Wortsinn unbezahlbar.“