Schon vor dem Saisonende waren die Personalplanungen des Frauen-Drittligisten TSG Friesenheim so gut wie abgeschlossen.

„Es steckt noch Potenzial in dieser Mannschaft“, hatte sich Trainer Eyub Erden beim letzten Heimspiel verabschiedet. Eine Vorlage für den neuen Trainer Niklas Weißbrod. Mit der Vizemeisterschaft beendeten die TSG-Frauen ihre zweite Spielzeit in der dritten Liga. Die Friesenheimerinnen erledigten ihre Hausaufgaben mit einem Auswärtssieg bei der SG-Schozach-Bottwartal und profitierten von den Niederlagen der direkten Konkurrenz. Im schlechtesten Fall wären die Friesenheimerinnen auf Platz vier gelandet. Auch das eine sensationelle Platzierung für den Aufsteiger der Vorsaison.

Der Kader, mit dem die TSG an diesen Erfolg anknüpfen will, steht weitestgehend. Schon vor Wochen hatte der sportliche Leiter Martin Buschsieper die Vertragsverlängerungen mit einem Großteil des Kaders bekanntgegeben. Ohne eigene Jugendmannschaft oder Reserve ist bei ihm allerdings ein wenig Verhandlungsgeschick gefragt. Gerade die jüngsten Spielerinnen sollen in der Regionalliga Spielpraxis sammeln, so sein Wunsch. Deshalb gibt die TSG einige Spielerinnen ab. Anna Spatz und Lara Tüfenk wechseln zu den VTV Mundenheim. Vivien Allgeier und Tabea Luickx zieht es aus privaten Gründen und zum Studium nach München. Admira Zvekic beendet ihre Laufbahn. Der übrige Kader bleibt intakt und wird ergänzt.

Potenzieller Neuzugang im Sommer

Von den Mundenheimern wechseln Luna Bohn und Felicity Gunst zur TSG. Im Rückraum verstärken Julia Nötzel, die Trainer Weißbrod vom hessischen Regionalligisten Eddersheim mitbringt, und Ina Scheffler aus Ketsch den Kader. Eine weitere Zusage könne möglicherweise im August erfolgen. „Das entscheidet sich nach der Studienplatzvergabe“, so Buschsieper über einen weiteren möglichen Neuzugang. Insgesamt stehen damit 16 Spielerinnen, inklusive der noch verletzten Charlotte Lohr im TSG-Kader.

Und auch auf der Bank gibt es eine weitere Veränderung. Anstelle von Eulen-Torhüter Ziga Urbic übernimmt der ehemalige Eulen-Torwart Roko Peribonio die Stelle des Torwarttrainers an der Seite von Niklas Weißbrod und dessen Co-Trainer Patrick Friedmann. Mit diesem Team wollen die Eulenfrauen im kommenden Jahr die starken ersten Jahre in Liga drei bestätigen.