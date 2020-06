Herbert Fürst, Ehrenvorsitzender der TSG 1881 Friesenheim, feiert am 9. Juni seinen 80. Geburtstag. Fürst ist 1952 in den Verein eingetreten und hat insgesamt 15 Jahre in der ersten Handball-Mannschaft auf der Position des Torwarts gespielt, unter anderem auch mit der Pfalzauswahl gegen das Schweizer Nationalteam.

Spitzname „Ibbes“

Im Pfälzer Handball bekannt unter seinem Spitznamen „Ibbes“, hat er auch beim letzten TSG-Feldhandballspiel auf dem damaligen Sportplatz in der Eschenbachstraße, auf dem sich heute das TSG-Sportzentrum befindet, das Tor gehütet. 1969 übernahm Fürst das Amt des Handball-Abteilungsleiters, bis er 1977 von der Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden und Geschäftsführer des Gesamtvereins gewählt wurde. Diese Aufgaben hat er über 28 Jahre ausgefüllt.

Grundstein für Bundesliga-Aufstieg gelegt

In seiner Amtszeit wurde das brachliegende Vereinsgelände an die Firma Aldi verkauft. Mit dem Erlös wurde der Bau der Günter-Braun-Sporthalle finanziert. Bei der Hauptversammlung 2005 gab er sein Amt in jüngere Hände, stand dem geschäftsführenden Vorstand aber mit seiner Erfahrung bis 2008 als Beisitzer mit Rat und Tat zur Seite. Als einer der Gründungsgesellschafter der TSG Ludwigshafen-Friesenheim Bundesliga-Handball GmbH legte er den Grundstein für den erfolgreichen Aufstieg der Herrenmannschaft der TSG bis in die Handball-Bundesliga. Fürst wurde vom Sportbund Pfalz mit der Sportehrennadel und von der Stadt mit der Sport-Ehrenplakette ausgezeichnet.

Bei der Ernennung von Fürst zum TSG Ehrenvorsitzenden (2009) würdigte ihn der damalige Vorsitzende Armin Fuchs mit den Worten: „Herbert Fürst war in dieser langen Zeit seiner Tätigkeit nicht nur das Herz, sondern auch die Seele unseres Vereins.“