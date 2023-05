Yann Fürst (50) bleibt Vorsitzender der TSG 1881 Friesenheim. In der jüngsten Mitgliederversammlung wurde er im Amt bestätigt. Bei den Vorstandswahlen gab es aber auch einige personelle Änderungen. So übernimmt Thomas Wild von Armin Fuchs (künftig Beisitzer) das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Neue Leiterin des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit ist Selina Akdeniz. Als weiterer neuer Beisitzer ist Horst Heimberger Teil des Vorstands.

Yann Fürst gehört dem Vorstand seit über zwei Jahrzehnten an. Zunächst war er Pressewart, dann Vize- Vorsitzender, seit 2019 ist er Vereinschef. Aktuell hat der Verein 960 Mitglieder (2021: 872; 2019: 1062).

In seiner Jahresbilanz hob Fürst die Verbundenheit und Treue der Vereinsmitglieder, Spender und Sponsoren hervor, ohne die die TSG nicht so gut durch die Corona-Pandemie gekommen wäre. Deutlich geworden sei dies in der Auszeichnung vieler Vereinsmitglieder mit Ehrennadeln für langjährige Mitgliedschaft und mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für 50 Jahre im Verein.

In der Handball-Abteilung seien erfolgreiche Spielgemeinschaften im männlichen Bereich mit dem TV Hochdorf und im weiblichen Bereich mit der TSG Ketsch aufgebaut worden. Die Fechterinnen sind mit dem Degenteam wieder ins Finale des Deutschland-Pokals eingezogen.

Warteliste eingerichtet

Einen enormen Zulauf verzeichne das Kinderturnen. Die Turnstunden werden von Anna Valenti und Rosanna Biondo geleitet. In den Angeboten fürs Kleinkinderturnen bis vier Jahre zählt die TSG inzwischen 100 Kinder, weitere zehn stehen auf einer dafür eigens eingerichteten Warteliste.

„Wir befassen uns intensiv mit einer Erweiterung unseres Angebots wie auch mit einer Verbesserung der technischen Ausstattung, um dem offensichtlich großen Bewegungsbedarf der Kinder nach der Pandemiezeit Rechnung zu tragen. Speziell für eine bessere Ausstattung mit Sportgeräten wollen wir uns um Spenden bemühen“, kündigte Fürst an.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Ulrike Kehrer (Schriftführerin), Margit Flöser (Eventmanagement), Werner Fuchs (Gebäudemanagement), Günter Schirdewahn (Beisitzer) sowie Michael Greichgauer und Hans-Joachim Karger (Revisoren). rhp/ier