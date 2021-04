Vor 35 Jahren, am 26. April 1986, explodierte Block 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl. Die Grünen haben dem Jahrestag dieser Katastrophe am Sonntag gedacht und warnen vor den Folgen der Kernkraft. „Auch heute noch kämpft die Ukraine mit den Folgen des Reaktorunglücks, immer noch stellen wir auch hier in Deutschland fest, dass die Katastrophe ihre Nachwirkung nicht verloren hat, etwa beim Fleisch von Wildtieren“, meint Tenko Saphira Bauer, Sprecherin des Kreisverbands. Aber auch auf der anderen Seite der Erde zeigten sich Folgen eines GAUs in aller Deutlichkeit 2011: „Nach Jahren technischer Innovation explodierten in Japan vier von sechs Reaktoren, da die Sicherheitstechnik auf dem Stand der 70er-Jahre geblieben ist.“ Trotz dieser mahnenden Beispiele werde im Zuge der Bekämpfung der Klimakrise Atomkraft als potenzielle Lösung genannt, doch das sei ein Trugschluss.

„Kurzsichtige Energiepolitik“

China, Russland und andere Staaten planten und bauten weitere Atomkraftwerke. Auch Großbritannien überlege, ,Mini-Kernkraftwerke’ zu bauen. Diese Energiepolitik sei kurzsichtig und ein Vergehen an kommenden Generationen. „Als Grüne bleibt es für uns nach 35 Jahren Tschernobyl weiter dabei: Atomkraft? Nein Danke!“, ergänzt Co-Sprecher Konstantin Fröhlich.