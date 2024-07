Ein verletzter Autofahrer – das ist die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt in Mannheim. Wie die Polizei am Montag meldete, befuhr ein 25-Jähriger mit einem Ford am Samstagabend gegen 21 Uhr die Auffahrt der B38a in Richtung City Airport. Hierbei kam er auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab und prallte erst nach rechts in die Leitplanke, rutschte dann quer über die Fahrbahn, ehe er an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellte das Streifenteam Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.