Mit gleich drei Erlebniswochenenden inklusive verkaufsoffener Sonntage begleitet der Handel in der Mannheimer Innenstadt die Bundesgartenschau.

Zum Auftakt der Bundesgartenschau gibt es am Wochenende ein buntes Programm in der Innenstadt. In Anlehnung an die Eröffnung der Mega-Veranstaltung heißt es auch in den Quadraten: „Mannheim blüht auf!“ „Für uns ist das eine extrem wichtige Veranstaltung und eine große Chance“, sagt Andreas Hilgenstock. Der Geschäftsführer der Engelhorn-Gruppe meint dabei nicht nur seine Häuser, sondern den gesamten Handel in den Quadraten. Nach der Pandemie will die Innenstadt das Einkaufen als Erlebnis präsentieren. Geschäfte und Gastronomie stehen dafür in den Startlöchern. Zur Buga kommt dafür auch Unterstützung der Kirchen, die den verkaufsoffenen Sonntag um 12 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf den Kapuzinerplanken einläuten wollen.

Kritik der Gewerkschaften

„Es ist uns wichtig, dass wir uns am Leben in der Innenstadt beteiligen“, so die stellvertretende evangelische Stadtdekanin Anne Ressel. Für Lutz Pauels, den Chef der veranstaltenden Werbegemeinschaft für den City-Handel, das Signal, dass er auf ein breites Netzwerk bauen kann. Nur die Gewerkschaften hatten sich gegen die Erlebniswochenenden und vor allem gegen die drei verkaufsoffenen Sonntage ausgesprochen.

Die Veranstaltung „Mannheim blüht auf!“ zum Auftakt des städtischen Blumenschmuckwettbewerbs ist Namenspate für das erste der drei Erlebniswochenenden. Auf dem Paradeplatz geht es am Samstag um 12.30 Uhr los. Der Marktplatz in G1 präsentiert sich am Samstag als traditioneller Blumen-, Pflanzen- und Bauernmarkt. Am Sonntag wird hier die historische Brunnenanlage wieder in Betrieb genommen. Die Kunstakademie lädt Kinder zu einem Malwettbewerb ein. Auf dem Paradeplatz gibt es zu dieser Zeit Spiele, Infos und Aktionen rund um das Thema Sauberkeit. Auf den Kapuzinerplanken gibt es unter anderem einen Französischem Markt und auch auf dem Münzplatz zwischen Q6 und Q7 wird einiges an Programm geboten.

Im Mittelpunkt sollen jedoch Handel und Gastronomie stehen. Rechtzeitig dafür wurde der Verkehrsversuch beendet, ist die Mannheimer Innenstadt wieder aus allen Richtungen und mit allen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, wie Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) wirbt. „Wir hoffen, dass auch viele Buga-Besucher die Gelegenheit zu einem Abstecher in die Innenstadt nutzen“, sagt Hilgenstock.

Die Veranstaltung „Mannheim blüht auf“ beginnt am Samstag um 12.30 Uhr, am Sonntag haben die Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet.