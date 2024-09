Das Duo Die Troubadoure gibt in einer Reihe des Heimat- und Geschichtsvereins Altrip am Samstag, 7. September, 19 Uhr, ein Konzert mit mittelalterlichen Klängen im Römerhaus in Altrip.

„Der Ruf nach der Straße“ heißt die vor zwei Jahren erschienene jüngste CD des 2017 gegründeten Duos Die Troubadoure. In ihrem Konzertprogramm schlagen die Musiker Brücken vom Mittelalter bis zur Gegenwart, verspricht die Ankündigung. Die Musiker Ernst Kaeshammer und Paul Reinig verwenden dabei akustische Instrumente, die zum Teil selten zu hören sind: Drehleier, Cister, Hackbrett und Gitarre in verschiedenen Klangkombinationen. In ihrem Programm haben die beiden Musiker das älteste Liebeslied aus der Pfalz von Friedrich von Leiningen und eine eigene Interpretation des Liedes „Ja nus hons pris“, das Richard Löwenherz während seiner Gefangenschaft schrieb. Karten gibt es montags bis samstags von 16 bis 18 Uhr bei Tobias Roth, Gutenbergstraße 5, Telefon 06236 9370571.