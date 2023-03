Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diesmal war die Christian Scheuber Legacy Session im Kulturzentrum Das Haus in Minimalbesetzung: Aus Frankreich war Jean-Yves Jung angereist, er spielte Orgel. Partner am Schlagzeug war einer der Gastgeber, Tobias Frohnhöfer. Er hatte noch eine wichtige Mitteilung in Sachen Jazz in Ludwigshafen.

Der Donnerstagabend im Haus stand sozusagen im Zeichen der Kammermusik – aber trotz der kleinen Besetzung heftig swingender Kammermusik. Der Franzose hatte seine Orgel mitgebracht und spielte mit klassischen