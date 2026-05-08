Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und mehr wurde einem 41-jährigen Ludwigshafener vorgeworfen. Jetzt wurde das Verfahren eingestellt.

Sechs Verhandlungstage hatte die Achte Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal in einem Verfahren gegen einen Ludwigshafener angesetzt. Die Unterbringung des 41-Jährigen in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung stand im Raum. Am zweiten Verhandlungstag, am Donnerstag, wurde das Verfahren eingestellt.

Drei Anklagen, fünf Delikte

Drei Anklagen mit insgesamt fünf Delikten hatte Staatsanwältin Ann-Christin Schubing am ersten Verhandlungstag verlesen. Die älteste Anklage hatte die Staatsanwaltschaft bereits 2019 erhoben, die jüngste Anklage stammt aus dem Jahr 2023. Im Lauf der Jahre waren einige der ursprünglich angeklagten Delikte verjährt.

In den Anklagen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 41-Jährige bei allen Delikten schuldunfähig war, was bedeutet, dass er für die Taten nicht bestraft werden kann. Stattdessen sollte der 41-Jährige in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Grundlage für diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft ist ein Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen Iris Schick, die dem Ludwigshafener eine wahnhafte Störung attestiert hatte. Ihr damaliges Gutachten habe sie ausschließlich anhand der nicht sehr umfangreichen Akten erstellt, sagte Schick am Donnerstag. 2021 habe sie den Ludwigshafener explorieren, also ihn untersuchen und mit ihm sprechen können. „Da sah es schon anders aus“, so Schick.

Nur zurückgeschlagen?

Die Vorfälle, die in den Anklagen aufgeführt sind, betreffen überwiegend Personen aus dem Umfeld des 41-Jährigen. So soll er am 1. Mai 2019 seine damalige Ehefrau mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie getreten haben. Über seinen Rechtsanwalt Christian Vollweiler teilte der Ludwigshafener mit, dass er von der Frau geohrfeigt worden sei und nur zurückgeschlagen habe.

Die Ex-Ehefrau des Angeklagten, die als Zeugin geladen war, kam nicht zur Verhandlung. Die Schwester des Ludwigshafeners, die bei dem Vorfall dabei gewesen war, nutzte ihr Recht als nahe Verwandte, eine Zeugenaussage zu verweigern. Lediglich der damalige Partner der Schwester machte Angaben. Vor sieben Jahren hatte er bei einer Vernehmung durch die Polizei gesagt, dass der Angeklagte seiner auf dem Boden liegenden Ex-Frau an den Kopf getreten habe. Am Donnerstag sagte er, dass er von einem Faustschlag des 41-Jährigen nichts mitbekommen habe, er wisse nicht mehr, ob dieser in Richtung Kopf oder Körper der Frau getreten habe. Angeklagt war der Vorfall als gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz.

Strafbestand verjährt

Ob es sich um eine gefährliche Körperverletzung handelte, sei mit dieser Aussage nicht zu beweisen, so der Vorsitzende Richter Andre Bohlender. Verurteilt werden könnte der Mann deshalb nur wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung, und dieser Straftatbestand sei verjährt, so Bohlender.

In einem weiteren Punkt einer Anklage hat Schubing dem Ludwigshafener vorgeworfen, dass er im Oktober 2022 an die Wohnungstür seiner damaligen Freundin gehämmert und nachdem diese die Tür geöffnet hatte, die Frau bespuckt, geschlagen und bedroht habe. In einer Audiodatei, die der Ludwigshafener während des Vorfalls aufgenommen hat, ist zu hören, wie er die Frau immer wieder zuerst bittet und später auffordert, ihm „seine Sachen“, die in ihrer Wohnung sind, zu geben. Die Frau lacht ihn höhnisch aus, die beiden beschimpfen sich und werden dabei immer vulgärer.

Streit schaukelt sich hoch

Die Frau sollte in dem Prozess aussagen, kam aber nicht. Die psychiatrische Sachverständige sagte, dass sich das damalige Paar bei dem Streit gegenseitig hochschaukele, dabei sei beim Angeklagten nichts von einer wahnhaften Störung zu bemerken. Das gelte auch für die weiteren in den Anklagen aufgeführten Delikte. Es könne sein, dass eine wahnhafte Störung im Jahr 2019 durch den damaligen Drogenkonsum des Angeklagten ausgelöst worden war und diese nach einiger Zeit nicht mehr bestanden habe. Inzwischen hat der Mann nach eigenen Angaben eine Therapie absolviert und konsumiert keine Drogen mehr.

Mit Zustimmung der Staatsanwältin und von Rechtsanwalt Vollweiler stellte die Kammer das Verfahren in den restlichen Anklagepunkten ein. Bohlender nannte dafür mehrere Gründe: Die Taten würden mehrere Jahre zurückliegen, der 41-Jährige sei nicht vorbestraft, und seit sechs Jahren „hängt das Damoklesschwert Unterbringung über ihm“. Auch sei niemand ernsthaft verletzt worden und die Betroffenen hätten offensichtlich kein Interesse mehr an einer Bestrafung des Ludwigshafeners.