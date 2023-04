Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegen den Trend ist es im Pandemie-Jahr 2020 mit dem Bau in Ludwigshafen bergauf gegangen: Die Anzahl der Baubeschäftigten lag am Jahresende bei 4949. Damit gab es im ersten Corona-Krisen-Jahr in Ludwigshafen 314 Bauarbeiter mehr – ein Plus von 6,8 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zur Beschäftigung während der Corona-Zeit.

„Der Bau hat in der Pandemie für Stabilität gesorgt. Er hat der Krise die Stirn geboten wie kaum eine andere Branche. Vom Wohnungs- bis zum Straßenbau hat der Bau eine gute Job-Perspektive