Die Frühjahrsmess in der Innenstadt hat trotz kühleren Wetters mit Schauern viele Besucher angezogen. Die Ludwigshafener Marketinggesellschaft Lukom zog eine positive Bilanz und spricht von einer erfreulichen Resonanz, die Beweis für die Attraktivität des Volksfests auf dem Berliner Platz sei. „Die Frühjahrsmess zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie stark sie in der Stadtgesellschaft verankert ist“, erklärte Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. „Trotz der wetterbedingten Herausforderungen war die Stimmung ausgezeichnet. Viele Besucherinnen und Besucher haben uns rückgemeldet, wie wohl sie sich bei uns fühlen“, sagte Marktmeister Christian Diehl. Wie erwartet seien die Wochenenden besonders stark frequentiert gewesen. Das 40 Meter hohe Sky Swing-Kettenkarussell habe zahlreiche Besucher angezogen und ein beliebtes Fotomotiv gewesen.