In den meisten der zwölf Ludwigshafener Altenheimen sind die Bewohner und Pflegekräfte geimpft. Seit Ende Dezember sind die mobilen Impfteams unterwegs. Bis Ende der Woche sollen die Einrichtungen durchgeimpft sein. Doch Corona wird dort weiterhin ein Thema sein. Es gibt Infektionen und Besucherstopps.

Mit der Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech können seit Ende Dezember Bewohner und Mitarbeiter in den Ludwigshafener Pflegeheimen geimpft werden. Was gut klingt, ist in der Praxis aber gar nicht so einfach, wie eine Umfrage bei einigen Heimleitungen zeigt.

Impfen mit Hindernissen gab es beim Vitanas Senioren Centrum im Stadtteil Süd. „Wir haben am 23. einen Termin für den 27. Dezember mitgeteilt bekommen. Aber das hat nicht geklappt, weil für diesen Termin kein Impfarzt aufzutreiben war“, berichtete Pflegedienstleiter Steve Erba. Er habe deshalb für den 29. Dezember den Hausarzt der Einrichtung aktiviert. „Der hat das dann gemeinsam mit mir und dem DRK gemacht.“ Insgesamt 60 Personen, Bewohner und auch Personal, sind dort nun geimpft. Relativ wenig bei allein 135 Angestellten. „Aber wir haben hier ja auch zwei Bereiche mit 50 positiv getesteten Bewohnern isoliert“, sagt Erba. Menschen, die mit dem Virus infiziert sind, können nicht geimpft werden. Der Pflegedienstleiter hat sich deshalb zu einem drastischen Schritt entschlossen: „Wir müssen die Infektionsketten stoppen. Deshalb ist das Haus seit Montag für Besucher gesperrt.“ Nur noch Angehörige von Sterbenden oder Bewohnern der Palliativstation gelangen in das Heim am Rheinufer Süd.

So weit möchte Heimleiter Jürgen Stephan vom DRK-Pflegeheim an der Melm in Oggersheim nicht gehen. „Besuch gehört zur psychosozialen Betreuung. Das Schlimmste für unsere Bewohner wäre, wenn auch noch alle sozialen Kontakte abbrechen“, meint Stephan. „Wir versuchen deshalb den Spagat zwischen der Eingrenzung der Infektionsgefahr und einem lebenswerten Leben.“ Allerdings müssen sich Besucher anmelden. „Wir müssen schließlich jeden testen, der ins Haus möchte.“ Die Tests bedeuteten einen zusätzlichen Aufwand, der geplant werden müsse. Immerhin: „Wir haben aktuell schon 110 Geimpfte“, bilanziert Stephan.

Ausbrüche erschweren Impfung

90 Bewohnern und Mitarbeitern im Alten- und Pflegeheim Haus Friesenheim (APHLU) wurde bereits am 28. Dezember der Impfstoff verabreicht. Auch hier gab es bereits einen Ausbruch der Krankheit Covid-19. Bereits Infizierte bekamen keinen Impfstoff. „Aber immerhin sind nun rund 50 Prozent unserer Mitarbeiter und 98 Prozent der Bewohner sicher“, sagt Heimleiter Jörg Schneider. Auch er weiß, dass alle Konzepte nicht nur mit heißer Nadel gestrickt wurden, sondern auch permanent an die aktuelle Lage angepasst werden müssen. Dies gelte ebenfalls für die Besucherregelung, die auch in seinem Haus reglementiert wurde. „Wir vergeben Termine für den Schnelltest vor Ort. Das verringert unseren Aufwand“, berichtet Schneider. So kann der Personalaufwand für die Tests besser geplant werden. Schneider hofft außerdem auf die Einsicht der Angehörigen: „Je weniger hereinkommen, desto geringer ist die Ansteckungsgefahr für unsere Bewohner.“

Gar keine Besucher waren über Wochen im Domicil Seniorenpflegeheim im Stadtteil Süd erlaubt. Auch hier gab es einen Corona-Ausbruch. Die Situation hat sich mittlerweile ein wenig entspannt und der Zugang ins Heim wurde mit Einschränkungen wieder erlaubt. Ein Besucher für eine Stunde sei pro Bewohner mittlerweile wieder möglich, berichtet Heimleiterin Monja Lautersbach. Auch hier müssen sich die Angehörigen für bestimmte Zeiten anmelden, um den Zugang und die Tests für die Besucher regeln zu können. Durch den Ausbruch der Infektion konnten nicht alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden. Laut Heimleitung konnten nur 94 Bewohner die Spritze bekommen; beim Personal wurden 65 von 110 Mitarbeitern geimpft. „Es durften eben nicht alle“, erklärte Lautersbach mit Blick auf den Termin am 30. Dezember.

Unvorhersehbare Krankheitsverläufe

Corona hat sich in den Heimen als eine Krankheit mit unvorhersehbaren Verlauf gezeigt. „Einige positiv getestete Bewohner hatten noch nicht einmal Symptome gezeigt und lagen plötzlich morgens tot im Bett. Andere, die bereits Lungenvorerkrankungen hatten, haben den Verlauf mittlerweile überstanden“, berichtet beispielsweise der Friesenheimer Heimleiter Schneider. Er hofft auf weitere Sicherheit für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher nach dem zweiten Impftermin, der für einen wirksamen Impfschutz notwendig ist. Doch in den Heimen gibt es noch Unklarheiten. „Wir haben zwar für den 19. Januar einen zweiten Termin genannt bekommen, aber ich weiß noch nicht, ob es die zweite Spritze für die bereits Geimpften ist, oder ob im Nachgang die Leute geimpft werden sollen, die bislang noch keine Spritze erhalten haben“, sagt Steve Erba von der Vitanas-Einrichtung am Rheinufer Süd.

Sicher ist: Corona wird die Altenheime weiter beschäftigen. Mehr als 1000 Bewohner und Pflegekräfte sind in Ludwigshafener Heimen schon geimpft worden.