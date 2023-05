Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Schillerplatz in Oggersheim Jürgen von Brockhausen getroffen. Der 75-Jährige ist in Friesenheim aufgewachsen und lebt mittlerweile in Edigheim. Er ist aber nicht nur in der Vorderpfalz herumgekommen.

Was hat Sie damals aus Speyer nach Ludwigshafen geführt?

Das war natürlich noch mit meinen Eltern. Mein Vater hat bei der BASF gearbeitet. Da sind wir nach Friesenheim gezogen.