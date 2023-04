Die Weisheit Afrikas ist bald Thema in der Edigheimer Lessing-Grundschule. Am 6. Mai ist dort Trommelerzähler und Musiker Markus Hoffmeister mit über 400 Trommeln und vielen anderen Instrumenten zu Gast, wie die Schulleitung weiter mitteilt. Zusammen wollen alle „die lebendige und geheimnisvolle Kultur Afrikas entdecken“. Mehr als 40.000 große und kleine Trommler besuchen laut Ankündigung im Jahr in ganz Deutschland Hoffmeisters Veranstaltungen. Mit seinen Instrumenten möchte er uralte Weisheitsgeschichten vermitteln, die die Fantasie beflügeln und wichtige Botschaften fürs Zusammenleben weitergeben. Diese Trommelreise soll ein Erlebnis für die ganze Schule sein und das Gefühl der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit stärken. Daher sind auch alle Familien zum großen Finale der Trommelreise eingeladen: um 10.30 und um 12.15 Uhr beim Schulfest in der Turnhalle. Dort finden die Projekttage mit Rhythmen, Liedern und vielen Trommeln ihren Abschluss.

Im Netz

www.trommelreise.de