Aufgrund der anhaltend trockenen und heißen Witterung gibt die Stadtverwaltung bereits im September Laubsäcke aus. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) stellt Bürgern ab Donnerstag, 1. September, bis einschließlich Freitag, 2. Dezember, für das Einsammeln des Herbstlaubs von öffentlichen Straßenbäumen kostenlos Laubsäcke zur Verfügung. Die grünen Kunststoffsäcke können an den entsprechenden Straßenbäumen abgestellt werden. Sie werden von der Straßenreinigung während der turnusmäßigen Reinigung abgeholt. Außerdem können für eingesammeltes Laub der Straßenbäume auch andere Säcke verwendet werden, wie die Stadt weiter mitteilt. Erhältlich sind die grünen Laubsäcke beim WBL, Kaiserwörthdamm 3a. oder in den Büros der Ortsvorsteher sowie den Bürgerbüros Bismarckstraße, Achtmorgenstraße, Oppau und Oggersheim. Für Gartenlaub, Baum- und Heckenschnitt von privaten Grundstücken dürfen ausschließlich Jutesäcke verwendet werden, so die Verwaltung. Diese werden an den im Abfallkalender markierten Sammelterminen mitgenommen. Grünabfall, der in Kunststoffsäcken bereitgestellt wird, werde nicht entsorgt. Bei allen Wertstoffhöfen können Grünabfälle und auch Laubsäcke kostenlos abgegeben werden.