Drei Unbekannte haben am Montagabend einen jungen Mann auf offener Straße zusammengeschlagen. Erst als ein gleichaltriger 19-Jähriger ihm zu Hilfe eilte, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten mit einem Wagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann gegen 19 Uhr in der Mundenheimer Straße (Süd) abgepasst worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt neben ihm ein Auto, aus dem die drei Angreifer stiegen. Einer der Männer hielt den 19-Jährigen fest, während die anderen auf ihn einschlugen. Auch als er bereits auf dem Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein. Nachdem der Zeuge eingeschritten war, fuhr das Trio mit einem Wagen davon, dessen Kennzeichen sich der 19-Jährige geistesgegenwärtig notieren konnte. Die Polizei ermittelt.

Die Täter waren zwischen 1,65 und 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Alle trugen einen Bart und hatten schwarze Haare. Eine Person trug eine grüne Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die zweite Person trug eine Kappe und war komplett dunkel bekleidet. Der dritte Täter trug ein schwarzes T-Shirt und Jeans.

Weitere Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.