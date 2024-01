Ein 66-Jähriger ist am Montagabend in der Neckarstadt-West Opfer eines Raubs geworden. Wie die Polizei weiter mitteilte, griffen drei Unbekannte den Mann im Hausflur an, kurz nachdem er die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses aufgeschlossen hatte. Der 66-Jährige konnte offenbar zunächst fliehen, wurde von dem Trio aber eingeholt. Es stahl dem Mann Handy und Geldbörse mit mehreren hundert Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer und eine Frau handeln. Der 66-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Verdächtigen verlief ergebnislos.