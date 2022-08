Zu Haftstrafen zwischen 21 Monaten und dreieinhalb Jahren hat das Landgericht Mannheim drei Männer verurteilt. Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Bettina Krenz sah den Vorwurf des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen das Trio als erwiesen an.

In insgesamt acht Wohnungen in der Metropolregion seien die Männer im vergangenen Jahr eingebrochen. Die Hauptschuld daran ging auf das Konto eines 50-Jährigen. Dieser habe als Obmann einer Kleingartenanlage und Möbelauspacker zum einen lohnenswerte Objekte ausgespäht, hatte auf der anderen Seite Zugriff auf die Anschriften der Kleingartenbesitzer und wusste, wann diese auf ihrer Parzelle waren und entsprechend freie Bahn in den Privathäusern war. Insgesamt erbeuteten die Männer in Mannheim, Speyer, Ketsch und Viernheim so Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände von rund 250.000 Euro, was sie wiedergutmachen sollen.

Per Telefon hatte der Funktionär seinen 45-jährigen Kompagnon oder den mit 33 Jahren jüngsten der Bande zu den Anschriften gelotst. Letzterem war zwar keine direkte Beteiligung an den Einbrüchen nachzuweisen. Aber er war der Chauffeur für den führerscheinlosen 45-Jährigen. Seine Strafe wegen Beihilfe von einem Jahr und neun Monaten wurde daher auch zur Bewährung ausgesetzt.

Mit Vorstrafenregister

Die beiden anderen müssen hingegen hinter Gitter. Der 50-Jährige erhielt dabei mit dreieinhalb Jahren das höchste Strafmaß. Länger muss trotzdem der 45-Jährige in Haft. Denn er war bereits im September vom Amtsgericht Ludwigshafen verurteilt worden, erhielt zusammen mit den neu verhandelten Straftaten eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und neun Monaten sowie eine weitere Strafe von drei Jahren, insgesamt also fünf Jahre und neun Monate Haft.

Geständnisse wirken strafmildernd

Trotzdem sei auch er damit noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Genau wie die anderen Täter hatte er sich schon am ersten Prozesstag geständig gezeigt. „Ohne das Geständnis wäre der Strafrahmen bei bis zu acht Jahren gelegen“, verdeutlichte Richterin Krenz. Mit der Aussagebereitschaft habe sich der Strafrahmen auf bis zu sechs Jahre verringert.

Ähnlich auch beim Haupttäter: Für diesen reduzierte sich der Strafrahmen durch das Geständnis und die dadurch deutlich kürzere Verhandlung von bis zu sechs Jahren auf „zwischen drei und vier Jahre.“ Für den 33-jährigen Fahrer war von Anfang an eine Strafe im bewährungsfähigem Ausmaß, also bis zu maximal zwei Jahren Haft, im Raum gestanden. Auch er hatte die Taten von Anfang an eingeräumt.