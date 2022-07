Drei Männer haben am Dienstagabend einen 34-Jährigen in Friesenheim angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich die Attacke gegen 22 Uhr an der Ecke Brunck-/Sternstraße. Einer der Männer habe dem 34-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Ein anderer habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung Hemshof. Eine Beschreibung der Angreifer liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.