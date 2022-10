Mehrere Schmuckstücke und 1700 Euro Bargeld sind drei Männern in die Hände gefallen, die ihr Opfer arglos in seine Wohnung in der Maxstraße (Mitte) gelassen hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte sich das Trio unter einem vorgeschobenen Vorwand Zugang zu der Wohnung verschafft. Durch Ablenkungsmanöver war es ihnen gelungen, an die Beute zu kommen.

Von den Tätern liegen nur vage Beschreibungen vor: Zwei von ihnen waren etwa 1,80 Meter groß, um die 50 Jahre alt und hatten eine kräftige Statur. Der dritte Täter war etwa zehn Jahre jünger und war schlank. Hinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.