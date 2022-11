Die Linksfraktion beantragt in der Stadtratssitzung am Montag die sofortige Einleitung konkreter Maßnahmen zur Umsetzung des künftigen „Trinkwasser-zur-Verfügungsstellungsgesetzes“ der Bundesregierung durch die Oberbürgermeisterin in Zusammenarbeit mit den Technischen Werken als zuständige und verantwortliche Tochtergesellschaft. Dazu gehöre auch die Eruierung aller Fördermittel von Land, Bund und der EU. Die notwendigen Eigenmittel sollten im nächsten Haushalt eingestellt werden – notfalls, indem die Aufsichtsbehörde ADD auf das Gesetz hingewiesen werde.

Die Berliner Ampel drängt darauf, dass künftig Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar ist. Kommunen sollen künftig Trinkwasserbrunnen beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufstellen.

Beispiel Mannheim

Beispielhaft für die Linksfraktion sind die Beschlüsse im Mannheimer Gemeinderat zur Bereitstellung kostenloser Trinkwasserspender im öffentlichen Raum, wie auch das erfolgreiche Eintreiben von Fördermitteln in Höhe von nahezu 100.000 Euro.