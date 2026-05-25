Am frühen Samstag gegen 6 Uhr wurde die Mannheimer Polizei zum A6-Parkplatz Linsenbühl gerufen. Auslöser war ein Treffen von drei Männern, die dort augenscheinlich diverse Alkoholika konsumierten und letztlich in einen Streit gerieten. Da einer der Männer befürchtete, dass der Disput ausarten könnte, verständigte er die Polizei. Vor Ort angekommen, standen alle drei Personen deutlich unter der Einwirkung alkoholischer Getränke, weshalb ihnen ein Alkotest angeboten wurde. Die ermittelten Werte lagen zwischen 1,2 und 1,9 Promille. Warum die Streife tatsächlich alarmiert wurde und um was es bei den Streitigkeiten ging, wusste das angeschickerte Trio beim Eintreffen der Streife dann nicht mehr so genau. Allerdings wurde den Herren wegen der stattlichen Atemalkoholwerte sicherheitshalber die Fahrzeugschlüssel abgenommen.