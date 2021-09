Der aus den 70er-Jahren stammende Trimm-dich-Pfad mit 20 Stationen im Stadtpark auf der Parkinsel stößt in der Corona-Zeit laut Verwaltung auf großes Interesse. Volker Wahl, Bewohner der Parkinsel, hat der Stadt 1300 Euro gespendet, damit zwölf marode Schilder am Pfad ausgetauscht werden können. Der Bereich Grünflächen und Friedhöfe hat nun für 1500 Euro alle Schilder von den Bäumen entfernt und die neuen sowie acht noch intakte an Recyclingpfosten befestigt. Zudem wurde laut Stadt der Balancierbalken an einer der Stationen durch einen neuen ersetzt.